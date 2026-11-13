Guvernul pregătește o Strategie Națională împotriva extremismului violent. Școlile vor avea un rol în identificarea timpurie a radicalizării

Guvernul pregătește o Strategie Națională împotriva extremismului violent. Școlile vor avea un...

179893 – 13112026 – Guvernul a publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea extremismului violent pentru perioada 2026–2029, care prevede implicarea instituțiilor de învățământ, a poliției, serviciilor sociale și a sistemului medical în identificarea și gestionarea situațiilor de risc.

Strategia propune un mecanism de intervenție coordonată în cazurile de radicalizare, instruirea personalului din școli, campanii de educație civică și media, precum și măsuri pentru limitarea propagandei extremiste în mediul online.

Documentul a fost elaborat pe fondul preocupărilor autorităților privind extinderea manifestărilor extremiste și a violenței în rândul minorilor. În fundamentarea strategiei sunt menționate inclusiv incidente grave produse în 2026, în care au fost implicați minori, inclusiv în incinta unor unități de învățământ.

Școlile, incluse într-un mecanism de prevenire a radicalizării

Una dintre direcțiile strategiei vizează prevenirea radicalizării în învățământul preuniversitar. Ministerul Educației și instituțiile subordonate urmează să contribuie la formarea consilierilor și psihologilor școlari, la instruirea personalului medico-sanitar și a angajaților care asigură paza unităților de învățământ.

Părinții și tutorii legali vor beneficia, de asemenea, de activități de informare pentru recunoașterea unor posibili indicatori ai radicalizării în rândul copiilor și adolescenților.

Strategia prevede și crearea unei rețele de practicieni în domeniu, dezvoltarea unor resurse educaționale deschise și organizarea anuală de campanii de informare în școli, instituții culturale și sportive.

O altă măsură este constituirea unei rețele de „elevi ambasadori ai drepturilor și libertăților fundamentale”, prin care tinerii să fie implicați în promovarea dialogului, a valorilor democratice și a respectării drepturilor omului.

Unitățile de învățământ vor face evaluări periodice ale factorilor de risc asociați radicalizării și extremismului violent.

Echipe mixte pentru gestionarea cazurilor de risc

Proiectul introduce o abordare interinstituțională pentru situațiile în care sunt identificate persoane aflate în diferite stadii ale procesului de radicalizare.

Cazurile vor putea fi gestionate de echipe mixte formate din reprezentanți ai poliției, serviciilor sociale, sistemului medical și structurilor de asistență psihologică și școlară.

Strategia urmărește dezvoltarea unor instrumente standardizate pentru identificarea timpurie, evaluarea, referirea și intervenția coordonată. Sunt prevăzute, de asemenea, activități de formare pentru magistrați, polițiști, jandarmi, personal penitenciar și specialiști din serviciile de probațiune.

Documentul include și măsuri de sprijin pentru victimele extremismului și ale discursului instigator la ură, precum și acțiuni pentru prevenirea violenței împotriva elevilor și cadrelor didactice.

Rețelele sociale și platformele de gaming, considerate medii de propagare

Strategia acordă o atenție distinctă mediului digital, pe care autorii documentului îl identifică drept unul dintre principalele spații de propagare a mesajelor extremiste și de recrutare ideologică.

Sunt menționate rețele precum Facebook, Instagram, X și Reddit, aplicațiile WhatsApp și Telegram, platformele video YouTube și TikTok, dar și servicii de gaming precum Discord, Twitch, Steam, Roblox, Fortnite și Minecraft.

Potrivit datelor incluse în document, 95,7% dintre elevii de liceu, 83,5% dintre cei de gimnaziu și 60,1% dintre elevii claselor a III-a și a IV-a utilizează zilnic internetul. Totodată, 35% dintre tineri declară că petrec mai mult de două ore pe zi pe rețelele sociale.

Strategia indică și diferențe importante în privința competențelor digitale. Pentru grupa de vârstă 16-24 de ani, rata persoanelor cu competențe digitale de bază este de 47,19%, comparativ cu media Uniunii Europene de 69,98%. În mediul rural, procentul este de 20,99%, față de 47,50% la nivel european.

Printre măsurile propuse se numără dezvoltarea educației media, promovarea gândirii critice și a educației pentru democrație, campanii publice împotriva dezinformării și propagandei extremiste și consolidarea cooperării dintre autorități pentru semnalarea și eliminarea conținuturilor ilegale.

Un comitet interministerial va urmări aplicarea strategiei

Proiectul de hotărâre prevede constituirea unui Comitet interministerial de monitorizare, organism consultativ fără personalitate juridică, aflat în coordonarea unui secretar de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

Din comitet vor face parte reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului, MAI, Educației, Culturii, Justiției, Sănătății și Muncii, precum și ai Ministerului Public, Agenției Naționale pentru Sport și altor instituții cu atribuții în domeniu.

La lucrări vor putea participa și reprezentanți ai unor instituții de învățământ superior, precum și specialiști din organizații guvernamentale și neguvernamentale.

Comitetul va monitoriza aplicarea strategiei și a planului de acțiune, va formula propuneri pentru remedierea eventualelor deficiențe și va întocmi rapoarte anuale și unul final, supuse aprobării prim-ministrului. Reuniunile sunt prevăzute o dată la două luni sau ori de câte ori este necesar.

Finanțarea măsurilor va fi asigurată din bugetele anuale ale instituțiilor responsabile și din alte surse legal constituite. Autoritățile vor trebui să prevadă în proiectele de buget pentru perioada 2027–2030 resursele necesare îndeplinirii responsabilităților asumate.

Strategia nu echivalează opiniile radicale cu extremismul violent

Un aspect important al documentului îl reprezintă delimitarea dintre libertatea de exprimare și manifestările care pot fi încadrate în sfera extremismului violent.

Strategia precizează că exprimarea pașnică a unor opinii radicale, critice față de autorități sau față de majoritatea socială, nu reprezintă extremism violent atât timp cât nu implică instigare la violență sau acțiuni violente.

Definiția de lucru utilizată în document are caracter orientativ și nu produce obligații juridice suplimentare. Actele de terorism sunt excluse din sfera strategiei, fiind reglementate prin legislație distinctă.

Documentul stabilește, de asemenea, că măsurile de prevenire și intervenție trebuie să respecte drepturile și libertățile fundamentale, legalitatea, proporționalitatea, confidențialitatea și protecția datelor, precum și interesul superior al copilului.

Proiectul de hotărâre și strategia anexată se află în etapa de transparență decizională. Prevederile acestora nu reprezintă, în această etapă, obligații deja intrate în vigoare.