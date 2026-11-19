Guvernul pregătește vouchere pentru energie. AFM ar putea aloca 400 de milioane...

179950 – 19112026 – Guvernul analizează un pachet de măsuri pentru populație și industrie, după discuțiile purtate de premierul Luca Niculescu cu reprezentanții producătorilor de energie și gaze naturale și ai marilor consumatori industriali.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, ministerele Muncii, Energiei și Finanțelor vor elabora o schemă de sprijin prin vouchere acordate pe carduri consumatorilor casnici vulnerabili. Valoarea ajutorului nu a fost stabilită, urmând să fie dimensionată în funcție de resursele bugetare disponibile. Guvernul intenționează să utilizeze cu prioritate fonduri europene.

O altă măsură analizată vizează finanțarea achiziției și instalării sistemelor de stocare a energiei în gospodării. Administrația Fondului pentru Mediu ar putea aloca până la 400 de milioane de lei din veniturile proprii, în limita bugetului aprobat.

Pentru marii consumatori industriali, Executivul va analiza actualizarea schemelor de sprijin existente. Cărbunaru a menționat în special schema de 150 de milioane de euro destinată industriei, a cărei eficiență urmează să fie evaluată.

Premierul a decis constituirea unui grup de lucru interministerial coordonat de șeful Cancelariei, Oleg Ungureanu. Din acesta vor face parte reprezentanți ai ministerelor Energiei, Finanțelor, Economiei, Muncii și Mediului, ai ANRE, precum și ai producătorilor și marilor consumatori industriali.

Ministerul Finanțelor va evalua impactul bugetar al propunerilor. Potrivit Guvernului, măsurile trebuie să respecte bugetul aprobat și angajamentele privind reducerea deficitului, fiind prioritare soluțiile finanțate din fonduri europene.