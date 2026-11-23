Guvernul prelungește sesiunea de finanțare pentru industria prelucrătoare. Doar patru cereri depuse...

179980 – 23112026 – Companiile care pregătesc investiții în industria prelucrătoare au la dispoziție mai mult timp pentru depunerea cererilor de finanțare prin schema de ajutor de stat instituită prin HG nr. 486/2026. Guvernul a aprobat modificarea calendarului primei sesiuni, pentru care a fost alocat un buget de 759 de milioane de lei.

Hotărârea a fost adoptată în ședința din 20 noiembrie 2026, la solicitarea companiilor și organizațiilor patronale. Actul normativ modifică articolul 17 din HG nr. 486/2026 și stabilește că sesiunile de depunere se desfășoară pe o perioadă de 30 de zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii.

Prima sesiune a început la 15 octombrie și avea termen inițial de închidere 25 noiembrie 2026.

Până la 13 noiembrie, au fost organizate 27 de întâlniri cu reprezentanții companiilor, au fost primite 170 de întrebări și solicitări de clarificare și au fost înregistrate opt solicitări oficiale de prelungire, dar fuseseră depuse doar patru cereri de acord pentru finanțare.

Schema vizează investiții inițiale de minimum 10 milioane de euro pentru realizarea în România a unor produse din industria prelucrătoare care înregistrează deficite comerciale importante.

Potrivit Ministerului Finanțelor, finanțarea urmărește dezvoltarea capacităților industriale, crearea de locuri de muncă, extinderea rețelelor de furnizori locali și reducerea dependenței de importuri.