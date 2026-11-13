Guvernul stabilește calendarul portofelului de identitate digitală

RO Wallet va fi lansat din ianuarie 2027. Etapizat.

179886 – 13112026 – Guvernul României a stabilit calendarul pentru lansarea etapizată a RO Wallet, portofelul european de identitate digitală dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne. Primele etape destinate publicului sunt programate să înceapă în ianuarie 2027.

La începutul ședinței de Guvern din 12 noiembrie premierul Luca Niculescu a anunțat că aplicația va permite cetățenilor să acceseze de pe telefon datele de identitate și documentele digitale necesare în relația cu instituțiile publice și cu furnizorii de servicii private.

Proiectul este dezvoltat în conformitate cu modelul european de identitate digitală și cu cerințele privind confidențialitatea și protecția datelor personale.

„Obiectivul este mai puțină birocrație, mai puține drumuri la ghișeu, servicii publice care să fie mai ușor de folosit”, a declarat premierul.

Ce documente vor putea fi utilizate

Potrivit MAI, RO Wallet este portofelul european de identitate digitală al României, dezvoltat în baza Regulamentului UE 2024/1183, cunoscut și sub denumirea eIDAS 2.

Aplicația va permite utilizatorilor să își păstreze pe telefon datele de identificare și documente oficiale, să își dovedească identitatea online sau fizic și să utilizeze servicii de identificare electronică.

Printre funcționalitățile avute în vedere se numără cartea de identitate și permisul de conducere.

Potrivit calendarului tehnic, înrolarea la distanță va fi disponibilă inițial pentru titularii cărților electronice de identitate, prin citirea cipului cu tehnologie NFC și introducerea PIN-ului.

Pentru titularii cărților de identitate clasice este prevăzută o etapă ulterioară, care presupune verificarea nemijlocită a identității.

RO Wallet va permite utilizatorilor să decidă ce informații transmit și cui. De exemplu, o persoană va putea demonstra că a împlinit 18 ani fără să fie necesară comunicarea întregii date de naștere.

Proiectul are deja o etapă de testare

MAI a anunțat că versiunea de test a aplicației și mediul de interoperabilitate au fost puse la dispoziția partenerilor începând cu 31 octombrie 2026.

Interoperabilitatea aplicației cu portofelele digitale a fost testată cu 12 state la evenimentul european EUDI Wallet Launchpad, desfășurat la Bruxelles în 29 și 30 octombrie.

Lansarea publică este programată pentru ianuarie 2027, însă introducerea tuturor funcționalităților va avea loc gradual.

RO Wallet nu înlocuiește obligativitatea deținerii documentelor fizice și nici nu impune cetățenilor utilizarea exclusivă a formatului digital.