Hidroelectrica și partenerii sârbi au analizat siguranța sistemelor Porțile de Fier

179814 – 05112026 – Hidroelectrica, compania sârbă Elektroprivreda Srbije (EPS) și Comitetul Român al Marilor Baraje au organizat la Biblioteca Academiei Române din București, conferința internațională IRON GATES 2026, dedicată siguranței și rezilienței operaționale a sistemelor hidroenergetice Porțile de Fier I și II.

Evenimentul a reunit aproximativ 100 de reprezentanți ai autorităților, operatorilor energetici, mediului academic și organizațiilor de specialitate din România, Serbia și alte state europene.

Conferința s-a desfășurat sub coordonarea Comisiei de urmărire a comportării construcțiilor din cadrul Comisiei mixte româno-sârbe pentru Porțile de Fier. La deschidere au participatc, secretar general al Ministerului Energiei, Iulius Dan Plaveti, directorul general al Hidroelectrica, Dejan Divac, directorul general al Institutului pentru Ape „Jaroslav Černi” din Belgrad, și Cătălin Popescu, președintele Comitetului Român al Marilor Baraje.

Programul a inclus sesiuni despre reglementarea și managementul riscurilor, monitorizarea digitală a infrastructurii, comportarea construcțiilor și prioritizarea lucrărilor de mentenanță și reabilitare.

Printre temele tehnice s-au numărat utilizarea gemenilor digitali pentru monitorizarea sistemelor hidroenergetice, managementul integrat al activelor, supravegherea structurală și geotehnică și folosirea modelelor numerice pentru fundamentarea deciziilor de exploatare.

Directorul general al Hidroelectrica a evidențiat responsabilitatea comună a României și Serbiei pentru exploatarea, întreținerea și modernizarea amenajărilor.

Evenimentul a marcat și împlinirea a 130 de ani de la inaugurarea Canalului navigabil Șip, la 27 septembrie 1896. Organizatorii au evocat momentul printr-o expoziție de fotografii de epocă, amenajată în foaierul Bibliotecii Academiei Române.