179988 – 24112026 – Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) clarifică momentul de la care comunicarea unui act fiscal poate produce efecte juridice. Astfel, potrivit unei hotărâri ICCJ, un act administrativ fiscal transmis prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire se consideră comunicat legal doar dacă este înmânat contribuabilului sau unui împuternicit autorizat să primească documentul. Predarea către terți (rude sau persoane care locuiesc cu destinatarul) nu îndeplinește această condiție.

Decizia a fost pronunțată în urma unui recurs în interesul legii formulat de procurorul general. Instanța supremă a interpretat unitar dispozițiile art. 3 alin. (2) și art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, raportate la art. 163 alin. (6) din Codul de procedură civilă.

Potrivit ÎCCJ, respectarea dreptului la apărare presupune ca documentele fiscale expediate pe suport hârtie să ajungă efectiv la destinatar sau la persoana autorizată de acesta. Potrivit Codului de procedură civilă hotărârea este obligatorie pentru instanțe.