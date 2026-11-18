IGSU avertizează asupra incendiilor și accidentelor din sezonul rece: pregătirea locuinței trebuie...

179932 – 18112026 – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) derulează campania națională „Nu aștepta prima ninsoare! Prevenția nu ține de vreme. Ține de tine”, prin care recomandă populației să verifice instalațiile de încălzire, instalațiile electrice și autoturismele înainte de instalarea sezonului rece.

Campania urmărește prevenirea incendiilor, accidentelor și pagubelor provocate de temperaturile scăzute și de fenomenele meteorologice specifice iernii.

IGSU atrage atenția că utilizarea intensă a sobelor, șemineelor și altor mijloace de încălzire poate crește riscul producerii incendiilor dacă echipamentele nu sunt verificate și întreținute corespunzător.

Coșurile de fum și instalațiile electrice trebuie verificate

Printre recomandările pompierilor se numără curățarea periodică a coșurilor de fum, verificarea sobelor și a instalațiilor de încălzire și evitarea folosirii echipamentelor defecte sau improvizate.

Se recomandă și verificarea prizelor, cablurilor și prelungitoarelor, evitarea suprasolicitării instalațiilor electrice și îndepărtarea materialelor combustibile din apropierea surselor de căldură.

De asemeena, se recomandă verificarea acoperișurilor, a jgheaburilor, a ferestrelor și căilor de acces, izolarea conductelor expuse înghețului și golirea instalațiilor exterioare de apă nefolosite.

Pregătirea autoturismelor și protejarea persoanelor vulnerabile

Campania include și recomandări pentru conducătorii auto, care sunt îndemnați să verifice starea tehnică a vehiculelor, să le echipeze pentru sezonul rece și să se informeze despre condițiile de drum înaintea deplasărilor.

IGSU acordă atenție și persoanelor vulnerabile, în special vârstnicilor, celor care locuiesc singuri și persoanelor cu dificultăți de deplasare. Populația este încurajată să le ofere sprijin pentru aprovizionare și pregătirea locuințelor.

Pentru eventualele întreruperi de energie electrică, recomandările includ păstrarea telefoanelor încărcate și pregătirea lanternelor, bateriilor și a unor surse alternative de iluminat.

Părinții sunt îndemnați să supravegheze copiii în timpul jocurilor în aer liber și să le explice pericolele reprezentate de lacurile înghețate și țurțurii formați la streșinile clădirilor.