180045– 28112026 – În minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie, peste 4.500 de pompieri vor fi mobilizați zilnic, la nivel național, pentru a asigura un răspuns prompt și eficient în cazul producerii unor situații de urgență.

Pentru gestionarea solicitărilor primite din partea cetățenilor, vor fi disponibile peste 4.000 de mijloace tehnice, dintre care aproape 900 de echipaje de stingere, 111 autospeciale de descarcerare, peste 300 ambulanțe SMURD de prim ajutor, 34 unități de terapie intensivă mobilă, 11 ambulanțe de terapie intensivă mobilă dedicate nou-născuților și 68 autospeciale pentru transportul personalului și al victimelor multiple.

Totodată, în contextul creșterii numărului de persoane care aleg să-și petreacă timpul liber în zonele turistice, reamintim tuturor cetățenilor importanța respectării regulilor de prevenire a incendiilor.

O vacanță în siguranță începe cu câteva gesturi simple: solicitarea informațiilor privind dotările unității de cazare cu mijloace de apărare împotriva incendiilor (stingătoare), consultarea planului de evacuare afișat în camere și identificarea traseelor de evacuare.

De asemenea, este esențial ca orice neregulă observată, fie că vorbim despre căi de evacuare blocate, materiale combustibile amplasate necorespunzător sau defecțiuni ale instalațiilor electrice, să fie semnalată imediat personalului de la recepție.

Respectarea interdicției de a fuma și utilizarea responsabilă a focului deschis rămân măsuri obligatorii pentru prevenirea unor evenimente nedorite.

Celor care aleg să viziteze târgurile de Crăciun, le reamintim să respecte indicațiile și măsurile transmise de organizatori și autorități.

Supravegheați permanent copiii, stabiliți împreună un punct de întâlnire în și păstrați libere căile de acces și evacuare. Acordați atenție împrejurimilor și semnalați personalului din organizare orice situație care ar putea pune în pericol siguranța participanților.

Pentru cei care vor petrece minivacanța acasă, le recomandăm prudență sporită în folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire, evitarea suprasolicitării instalației electrice prin conectarea simultană a mai multor echipamente și supravegherea atentă a copiilor.

Neglijența și ignorarea regulilor de siguranță pot avea consecințe grave, de la pagube materiale considerabile până la pierderi de vieți omenești. Siguranța fiecăruia depinde de responsabilitatea tuturor.

În cazul producerii unei situații de urgență sau dacă observați un pericol iminent, apelați imediat numărul unic 112.