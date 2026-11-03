IMM România cere măsuri urgente MAE pentru vizele muncitorilor străini

179797 – 03112026 – IMM România, prin intermediul Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă, trage un semnal de alarmă privind procesele de imigrare in scop de munca desfasurate in baza Ordonantei de Urgenta 32/2026.

PIFM a obtinut La Curtea de Apel Bucuresti suspendarea Ordinului Ministrului Muncii nr 1073/2026 privind Lista Profesiilor Deficitare pe motive de neconstitutionalitate. In aplicarea hotararii Curtii de Apel, autoritatile au decis blocarea tuturor fluxurilor din platforma WorkInRomania care depindeau de aceasta lista, in principal inregistrarea sau autorizarea angajatorilor pentru angajarea in baza unei vize D/AM2 si respectiv cererile unice in acest sens. In urma discutiilor initiate de Ministerul Muncii cu PIFM pe marginea acestei situatii, s-a ajuns la o solutie tehnica in vederea deblocarii platformei WorkInRomania. Aceasta solutie tehnica prevede o extindere a Liste profesiilor deficitare pana la aproximativ 400 de profesii, insa victoria cea mai importanta este o simplificare si accelerare a procedurii de extindere a Listei Profesiilor Deficitare in baza solicitarii mediului de afaceri. Proiectul de ordin aflat intransparenta decizionala prevede si faptul ca analiza solicitarilor de adaugare a unor noi profesii la aceasta lista nu va tine cont de impactul acestei solicitari din punct de vedere statistic, ceea ce pentru IMM-uri este un mare castig si inlatura din ingradirea severa a libertatii economice a angajatorilor romani adusa prin legislatia curenta.

Deblocarea platformei WorkInRomania este un pas esential in normalizarea starii actuale si in redeschiderea pietei de forta de munca straina pentru angajatorii romani. PIFM atrage insa atentia asupra unor dificultati administrative si tehnice de care angajatorii si agentiile de plasare a fortei de munca se vor lovi in accesarea platformei.

Președintele Romulus Badea explică impactul procedurilor birocratice asupra companiilor din România: „Proceduri tehnice greoaie, birocratice sau care au dus la blocaje, din ce înțelegem pentru fiecare cerere de angajare a muncitorului străin, angajatorul trebuie să se înregistreze din nou pe platformă. Nu se înregistrează o singură dată și apoi derulează mai multe cereri, ci se înregistrează la fiecare cerere. Ceea ce înseamnă un termen de 30 de zile la fiecare înregistrare. Apoi, din discuțiile avute în prezent, angajatorul nu se poate înregistra concomitent pentru DMA1, care sunt înalt calificați și DAM2, unde este lista cu ocupațiile deficitare. Ceea ce este absurd, pentru că ar trebui să poți avea opțiunea să poți angaja atât ingineri, cât și muncitori necalificați în același timp”. Cu privire la reluarea activității sistemului informatic, reprezentantul adaugă: „Sigur, platforma se deblochează. Anunțăm deblocarea ei. În dialogul social am venit în întâmpinarea Ministerului Muncii și vrem să facem ca lucrurile să funcționeze și aici există toată disponibilitatea și deschiderea noastră pentru dialog interinstituțional. Atragem atenția că redeschiderea platformei nu înseamnă că aceasta va funcționa fără dificultăți sau blocaje de tip tehnic”.

În contextul în care mediul de afaceri se confruntă cu un deficit acut de personal, procedurile greoaie, blocajele tehnice ale platformelor informatice și termenele nejustificat de lungi de la nivelul misiunilor diplomatice pun în pericol direct continuitatea activității economice a mii de companii românești.

PIFM atrage atenția asupra inechității sancțiunilor legate de responsabilitatea pentru fapta terțului, agențiile de plasare fiind sancționate cu suspendarea activității dacă 30 la sută din cererile unice sunt retrase sau vizele sunt respinse, pe fondul blocajelor administrative.

Președintele Romulus Badea punctează această problemă legislativă din ordonanța 32: „În transparență decizională, pe marginea ordonanței 32, sursa tuturor problemelor, semnalăm în continuare răspunderea pentru fapta terțului, inclusiv pentru fapta autorităților. Astfel, agențiile de plasare de muncă sunt sancționate cu suspendarea activității dacă 30% din cererile unice sunt retrase sau vizele sunt respinse. Acum, în condițiile în care Ministerul Afacerilor Externe dă programări la niște termene atât de îndelungate și funcționează fără să se întrebe ce se întâmplă cu aceste cereri. De exemplu, intelegem de la candidati selectati ca in Kuweit consulatul a fost inchis incepand cu data de 26 octombrie, fara un comunicat oficial pe aceasta tema. Ce fac muncitorii care au depus pentru viză în Kuweit? E posibil sa renunte si sa se reorienteze către angajatori din alte țări. Asta înseamnă că cererea unică este retrasă practic din procesare și noi suntem suspendați, pentru că nu-și fac treaba consulatele”.

Analiza centralizată la nivelul membrilor relevă întârzieri alarmante înregistrate la consulatele României din principalele state de origine a forței de muncă, la Manila fiind întârzieri cuprinse între 42 și 115 zile, la Jakarta de 165 de zile de la depunerea fizică și 204 zile de la cea online, la New Delhi de peste 72 de zile de la depunerea fizică, iar la Rabat între 50 și 136 de zile. Deși termenul legal de soluționare este de până la 60 de zile de la data depunerii conform legii, realitatea din teren depășește cu mult acest prag, iar președintele Romulus Badea concluzionează ferm solicitarea adresată autorităților diplomatice: „Solicităm și un răspuns Ministerului de Externe la memoriul nostru depus cu vize aflate în așteptare la un Consulat închis, chiar am solicitat asistența Ministerului Afacerilor Externe în lămurirea situației și nu am primit niciun răspuns, iar acesta nu este genul de cerere care să aștepte 30 de zile pentru soluționare, pentru că fiecare zi care trece înseamnă că există un cetățean străin care nu muncește în România și un angajator care îl așteaptă”.

Pentru a evita colapsul fluxului de import al forței de muncă și pentru facilitarea aducerii de muncitori străini intr-un proces care dureaza deja de mult prea mult timp, IMM România și Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă au înaintat Ministerului Afacerilor Externe o solicitare formală de audiență și sunt pregatite sa discute măsuri concrete de optimizare, precum programarea pe loturi a dosarelor, publicarea unor liste de verificare distincte pentru categoriile de viză, pre-verificarea dosarelor înainte de transmitere, confirmarea stadiului cererii, crearea unui punct unic de contact pentru dosarele cu termen critic și organizarea unor sesiuni periodice de lucru comune. Organizația reiterează deschiderea sa totală spre un parteneriat constructiv cu instituțiile statului pentru sprijinirea economiei naționale.