În 2025, parlamentele naționale au transmis Comisiei Europene 453 de avize, cel...

180034– 27112026 – În 2025, parlamentele naționale din statele membre ale Uniunii Europene au transmis Comisiei Europene 453 de avize, cel mai mare număr înregistrat într-un an din mandatul anterior, potrivit raportului CE privind relațiile cu parlamentele naționale.

Cele mai multe intervenții au vizat viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 (90 de avize) și simplificarea legislativă a Comisiei Europene (38 de avize).

În aceeași perioadă, membrii Colegiului Comisiei Europene s-au întâlnit de 171 de ori cu reprezentanții parlamentelor naționale, cel mai ridicat număr de întâlniri de la instalarea primei Comisii conduse de Ursula von der Leyen.

Raportul analizează și aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, care stabilesc limitele intervenției Uniunii Europene și raportul dintre competențele instituțiilor europene și cele ale statelor membre.

Documentul semnalează și apariția unor forme de cooperare regională între parlamente, prin transmiterea unor avize comune semnate de mai multe camere legislative din Europa Centrală și din regiunea mediteraneeană.