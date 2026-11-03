În 2027 România va găzdui Forumul Asociației Germane de Turism

179790 – 03112026 – În septembrie 2027, în cadrul unui parteneriat de promovare a destinațiilor românești pe piața germană și dezvoltarea relațiilor comerciale dintre operatorii de turism, România va găzdui Forumul Asociației Germane de Turism (DRV).

Protocolul de cooperare a fost semnat luni, 2 noiembrie, de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, și președintele DRV, Albin Loidl, potrivit Ministerului Economiei.

Evenimentul va reuni aproximativ 60 de reprezentanți ai agențiilor de turism din Germania. Programul este prevăzut să se desfășoare timp de șapte zile și să includă patru trasee tematice prin România și o conferință comună.

Organizatorii urmăresc să le prezinte participanților oferta turistică a României și să faciliteze includerea destinațiilor românești în portofoliile agențiilor germane. Protocolul prevede și dezvoltarea unor pachete turistice, parteneriate între agenții și organizații de promovare, precum și campanii comune de marketing.

Oferta promovată include turism balnear și de wellness, Delta Dunării, patrimoniu cultural, orașe istorice, zone montane și sate tradiționale.