”În spiritul adevărului, avem cu toții nevoie de niște explicații”

180008 – 25112026 – DIICOT a anunțat trimiterea în judecată a cinci persoane acuzate că au organizat realizarea unui videoclip, din care au fost extrase fotografii care sugerau o presupusă întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Imaginile au fost publicate de Elena Lasconi în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din mai 2025.

Potrivit DIICOT, cei cinci, ale cător nume nu le face publice, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie, în forma instigării, la comiterea infracțiunii de comunicare de informații false.

Anchetatorii susțin că gruparea s-a constituit în martie 2025, cu scopul de a produce un material video care să prezinte o întâlnire conspirată între doi candidați la Președinția României și un general în rezervă.

Potrivit procurorilor, în aprilie 2025, membrii grupării au finanțat și organizat filmările. Aceștia au închiriat spațiul necesar, au contractat actori, un costumier și un machior, au realizat montajul și au extras fotografii din înregistrare, pe care le-au prelucrat ulterior.

Pentru a face imaginile cât mai credibile, actorii au fost machiați astfel încât să semene cu persoanele vizate. Au fost utilizate modele de autoturisme similare celor folosite de acestea, iar filmările au fost realizate noaptea, de la distanță și în condiții de iluminare redusă. Ulterior, fețele persoanelor reale au fost suprapuse peste cele ale actorilor.

Fotografiile au ajuns pe rețelele sociale înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2025.

DIICOT arată că, după realizarea materialului, inculpații au determinat o altă persoană implicată în procesul electoral să publice, la 1 mai 2025, cinci fotografii prelucrate, fără ca aceasta să cunoască falsitatea imaginilor. După cum se știe, cea care a publicat fotografiile în timpul campaniei electorale este Eena Lasconi, ea însăși candidat.

Procurorii susțin că scopul operațiunii era influențarea votului alegătorilor prin prezentarea unei situații nereale referitoare la doi candidați la alegerile prezidențiale. Ancheta a reținut că acțiunea a pus în pericol securitatea națională.

Elena Lasconi, care a candidat la președinția României din partea USR, a postat pe pagina sa de socializare 4 fotografii în care apar, separat, Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, părând că ies din aceeași clădire.

„În spiritul adevărului, cred că avem cu toții nevoie de niște explicații pentru aceste fotografii”, a fost textul care a însoțit fotografiile postate de Lasconi.

Atât Nicușor Dan, cât și Victor Ponta au anunțat că vor depune plângere penală împotriva Elenei Lasconi.

Plângerea la DIICOT a fost depusă vineri, 2 mai 2025, de actualul președinte Nicușor Dan (la vremea respectivă candidat), împotriva Elenei Lasconi (la rândul ei candidat în alegerile prezidențiale), pe care o acuza de ”fals și înșelăciune”. Plângerea a fost făzută pentru ”alterare de conținut informatic, fals informatic și înșelăciune”, iar în declarațiile publice din 2025 candidatul Nicușor Dan arăta cu degetul către Marcel Ciolacu și Crin Antonescu.

Victor Ponta, candidatul clasat pe locul patru în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, a fost citat de procurorii DIICOT ca persoană vătămată. În primăvara acestui an, 2026, referindu-se la cei implicați în realizarea videoclipului, Victor Ponta afirma: „Ei sigur nu au candidat la alegeri, dar au lucrat pentru un candidat. Pentru cine? Asta trebuie să aflăm”.

Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București, instanța competentă să judece cauza.