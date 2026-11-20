Incertitudini și perspective după întâlnirea de la Shenzhen

179963 – 20112026 – Președinții Statelor Unite, Chinei și Rusiei, Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, au participat după cum se știe, la Shenzhen, la prima întâlnire trilaterală de acest fel între liderii celor trei puteri nucleare.

Discuțiile au vizat reducerea riscurilor nucleare, reformarea ONU, aprovizionarea cu energie și conflictele din Ucraina și Iran.

Potrivit Associated Press, întâlnirea nu a produs un acord major privind controlul armamentului nuclear sau încheierea războaielor. Ulterior, China și Rusia au prezentat o sinteză în care au menționat disponibilitatea pentru dialog și cooperare în aceste domenii.

Întâlnirea are loc într-un moment în care Statele Unite încearcă să obțină un nou cadru de negociere privind armele nucleare. Ultimul tratat major de control al armamentului nuclear dintre Washington și Moscova a expirat în februarie 2026.

Administrația americană urmărește includerea Chinei într-un eventual nou acord, însă Beijingul nu a manifestat până acum disponibilitate pentru acceptarea unor limite comparabile cu cele aplicate Rusiei și Statelor Unite.

Reuniunea a avut loc în marja summitului APEC și a oferit Chinei ocazia de a-și prezenta rolul diplomatic internațional, în timp ce Putin urmărește să mențină Rusia în prim-planul negocierilor dintre marile puteri.

Posibile efectele asupra ordinii internaționale

Chiar dacă nu a produs acorduri concrete privind războiul din Ucraina, conflictul din Iran sau controlul armamentului nuclear, analiștii consideră că întâlnirea din 19 noiembrie 2026 poate avea efecte diplomatice și strategice importante.

Declarația comună publicată după reuniune stabilește patru direcții: reforma ONU, creșterea producției și livrărilor de produse petroliere rafinate, respectarea imunității oficialilor de stat și dialogul pentru reducerea riscurilor nucleare.

Prin urmare, efectele trebuie analizate pe două niveluri: cele care decurg deja din mesajul politic transmis de cei trei lideri și cele care depind de negocieri ulterioare.

Rusia obține o revenire diplomatică la nivelul marilor puteri

Pentru Vladimir Putin, efectul imediat este câștigul de vizibilitate și legitimitate diplomatică. În pofida războiului din Ucraina și a izolării impuse de statele occidentale, participarea sa la o reuniune comună cu președinții SUA și Chinei permite Rusiei să se prezinte drept un actor indispensabil în negocierile privind securitatea internațională.

Întâlnirea nu echivalează cu ridicarea sancțiunilor și nici cu recunoașterea internațională a pozițiilor Moscovei în Ucraina, dar imaginea celor trei lideri la aceeași masă reduce, la nivel simbolic, distanța diplomatică dintre Rusia și Statele Unite.

Analiza publicată de MERICS, institutul german de cercetare a relațiilor cu China, apreciază că reuniunea i-a oferit lui Putin scena diplomatică pe care o urmărea, în timp ce Xi Jinping a controlat desfășurarea întâlnirii și a evitat angajamente care ar fi limitat libertatea de acțiune a Chinei.

China își consolidează rolul de mediator

Xi Jinping a găzduit reuniunea și a reușit să aducă la aceeași masă doi lideri cu interese divergente. Pentru Beijing, acesta este un câștig de imagine și o demonstrație a capacității de a organiza dialogul la nivel global.

China urmărește însă să evite două angajamente costisitoare: intrarea într-un acord nuclear care i-ar limita arsenalul fără reduceri prealabile ale stocurilor americane și rusești și asumarea unei responsabilități directe pentru soluționarea războiului din Ucraina.

Poziția Beijingului privind negocierile nucleare rămâne diferită de cea a Washingtonului. Trump dorește un nou acord care să includă China, în timp ce autoritățile chineze susțin că SUA și Rusia trebuie să reducă mai întâi arsenalele lor, mult mai mari. Reuniunea nu a schimbat această divergență.

Este posibil ca în următoarea perioadă Beijingul să încerce să transforme rolul de gazdă al trilateralei într-un avantaj diplomatic, fără să accepte automat responsabilități sau constrângeri suplimentare în relația cu Washingtonul.

Discuții despre controlul armamentului nuclear, dar fără garanții

Declarația comună afirmă că un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat și anunță un dialog pentru reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării.

Mesajul vine după expirarea, în februarie 2026, a tratatului New START, ultimul acord major care limita armele nucleare strategice ale SUA și Rusiei. Trump a cerut un nou tratat care să includă și China, însă până acum Beijingul nu a acceptat această formulă.

În lipsa unui acord, cele trei state nu sunt obligate prin declarația de la Shenzhen să reducă numărul focoaselor, să limiteze desfășurarea sistemelor nucleare sau să permită inspecții reciproce.

Ucraina rămâne în afara unei înțelegeri trilaterale

Războiul din Ucraina a fost menționat în discuții, iar Putin a vorbit despre interese comune în soluționarea conflictelor. Totuși, Ucraina nu apare în declarația comună, iar reuniunea nu a produs un acord privind încetarea focului, negocierile de pace, teritoriile ocupate sau garanțiile de securitate.

Pentru Rusia, faptul că războiul a fost discutat la acest nivel reprezintă un câștig diplomatic, dar pentru Ucraina și statele europene lipsa unor angajamente explicite menține incertitudinea privind securitatea regională.

Declarația privind Curtea Penală Internațională poate amplifica tensiunile cu Europa

Unul dintre cele mai sensibile puncte ale documentului este referirea la respectarea imunității oficialilor de stat și la obligația Curții Penale Internaționale și a altor organisme similare de a nu-și abuza jurisdicția.

Formularea are o relevanță directă pentru Vladimir Putin, împotriva căruia Curtea Penală Internațională a emis, în martie 2023, un mandat de arestare pentru deportarea ilegală și transferarea copiilor ucraineni din teritoriile ocupate.

Pentru statele europene, multe dintre ele membre ale Statutului de la Roma și susținătoare ale Curții, această poziție poate deveni un nou punct de divergență cu administrația americană, China și Rusia.

Nu apar garanții privind prețurile petrolului

Cei trei lideri au convenit să susțină creșterea producției și a livrărilor de produse petroliere rafinate și au reafirmat importanța fluxurilor energetice stabile. Asta poate indica disponibilitatea lor pentru evitarea perturbărilor majore de aprovizionare, dar nu oferă elemente pentru a estima o reducere a prețului petrolului ca efect direct al reuniunii.

Pentru Rusia, accesul la piețele energetice rămâne o miză economică și politică. Pentru China, securitatea aprovizionării este o prioritate, iar pentru Statele Unite, creșterea ofertei poate contribui la stabilizarea piețelor. Interesele celor trei nu coincid însă în toate privințele, iar evoluția prețurilor depinde și de conflicte, sancțiuni, cerere și deciziile producătorilor.

Reforma ONU poate deveni un subiect de negociere între marile puteri

Statele Unite, China și Rusia au anunțat că susțin reforma ONU, astfel încât organizația să răspundă mai eficient provocărilor internaționale și să-și îndeplinească misiunea de menținere a păcii și securității.

Cele trei state sunt membri permanenți ai Consiliului de Securitate și dețin drept de veto, iar poziția comună le oferă capacitatea de a influența dezbaterea privind funcționarea instituției.

Un punct sensibil va fi reprezentarea altor regiuni în Consiliul de Securitate. State precum Germania, Japonia, India sau Brazilia urmăresc de mult timp o reprezentare mai mare în structurile de decizie. Extinderea numărului de membri permanenți ar putea modifica echilibrul actual, iar fiecare dintre cele trei puteri are propriile interese în această privință.

Europa trebuie să gestioneze riscul marginalizării diplomatice

Reuniunea de la Shenzhen transmite un mesaj direct către statele europene: cele mai importante decizii privind securitatea globală pot fi discutate într-un format în care Europa nu este reprezentată.

Acest lucru nu înseamnă că Washingtonul, Beijingul și Moscova au format o alianță sau că au convenit asupra unei noi împărțiri a sferelor de influență. Divergențele lor privind comerțul, tehnologia, securitatea și ordinea regională rămân importante. Totuși, existența unui canal direct între cei trei lideri poate influența negocierile viitoare, inclusiv cele care privesc securitatea europeană.

Pentru UE, miza este menținerea unei poziții comune în privința Ucrainei, a sancțiunilor împotriva Rusiei și a garanțiilor de securitate. Statele europene vor trebui să urmărească dacă dialogul trilateral produce inițiative concrete care le afectează interesele și dacă acestea sunt discutate cu partenerii europeni înainte de a fi transformate în propuneri de negociere.

Pentru România, efectele pot apărea în principal prin evoluția războiului din Ucraina, relația transatlantică, securitatea Mării Negre și politica energetică.

Trilaterala de la Shenzhen a stabilit însă un precedent diplomatic: liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei au acceptat să formuleze împreună poziții asupra unor teme care privesc securitatea și funcționarea ordinii internaționale.

Rămâne de văzut dacă acest dialog va rămâne doar un canal de comunicare între cele trei puteri rivale sau va deveni un format prin care vor încearca să stabilească reguli și priorități pentru probleme care afectează întreaga planetă.