179969 – 20112026 – Potrivit BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, peste 90% dintre români susțin instalarea mai multor camere de supraveghere video în spațiile publice pentru prevenirea infracțiunilor.

Metoda de cercetare: datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Susținerea aproape unanimă pentru instalarea mai multor camere de supraveghere în spațiile publice arată că românii acordă o importanță foarte mare siguranței personale și prevenirii infracțiunilor. În acest context, supravegherea video este percepută mai degrabă ca un instrument de protecție decât ca o posibilă limitare a vieții private. Consensul foarte larg, care depășește diferențele de vârstă, educație și preferințe politice, sugerează că nevoia de siguranță reprezintă una dintre valorile comune ale societății românești. Rezultatul evidențiază disponibilitatea cetățenilor de a accepta o prezență mai mare a instrumentelor de supraveghere în spațiul public, atunci când acestea sunt asociate explicit cu prevenirea criminalității.”

Camere de supraveghere video în spațiile publice

78.6% dintre români sunt total de acord cu instalarea mai multor camere de supraveghere video în spațiile publice pentru a preveni infracțiunile. 13.7% sunt mai degrabă de acord, 2.8% sunt mai degrabă în dezacord, iar 4% sunt total în dezacord. 0.9% nu știu sau nu răspund.

Nu există variații majore în funcție de variabilele socio-demografice analizate în ceea e privește opinia despre instalarea mai multor camere de supraveghere video în spațiile publice pentru a preveni infracțiunile.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/11/20.11.26-Camere-de-supraveghere-BI-XV.pdf