INSCOP Research: Cum percepe viața generația de azi comparativ cu generația părinților

179859 – 10112026 – Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, trei din cinci români consideră că generația părinților lor a avut o viață mai grea (28.9% ceva mai grea și 32% mult mai grea). În același timp, peste jumătate dintre respondenți (51.3%) sunt de părere că, în prezent, toate categoriile au dificultăți aproximativ egale.

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Metoda de cercetare: datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Majoritatea românilor recunoaște că viața este astăzi mai ușoară decât în vremea părinților lor, ceea ce arată că progresul societății este vizibil și apreciat, chiar dacă nemulțumirile legate de prezent rămân puternice. Românii par să considere că problemele economice și sociale îi afectează pe toți, indiferent de vârstă, ceea ce arată că nemulțumirile din societate au o bază mai largă și nu pot fi explicate doar prin diferențele dintre generații. De asemenea, deși majoritatea românilor crede că tinerii au astăzi mai multe șanse de reușită decât generațiile anterioare, diferențele dintre categoriile sociale sunt foarte mari: cei cu educație superioară și locuitorii marilor orașe văd mai multe oportunități, în timp ce persoanele cu educație redusă și locuitorii din mediul rural sunt mult mai sceptici. Această diferență arată că progresul României nu este perceput la fel de toți cetățenii, iar sentimentul că ai sau nu șanse să reușești în viață depinde puternic de mediul social în care trăiești.”



Comparație cu generația părinților

30.1% dintre cei chestionați consideră că generația părinților lor a avut o viață mai ușoară comparativ cu propria generație (13.1% mult mai ușoară și 17% ceva mai ușoară). 7.7% cred că generația părinților lor a avut o viață aproximativ la fel, în timp ce 60.8% cred că au avut o viață mai grea (28.9% ceva mai grea și 32% mult mai grea). 1.3% nu știu sau nu răspund.

Sunt de părere că generația părinților a avut o viață mai ușoară comparativ cu propria generație, într-o proporție semnificativ mai mare decât în restul populației: votanții AUR, femeile, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară.

Cred că generația părinților lor a avut o viață mai grea într-un procent mult mai mare decât media: votanții PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare.

Nu există variații majore în funcție de variabilele socio-demografice analizate în ceea ce privește respondenții care consideră că generația părinților lor a avut o viață aproximativ la fel.

Generația cu cea mai dificilă viață

51.3% dintre participanții la sondaj consideră că toate categoriile au, în prezent, dificultăți aproximativ egale. 22.8% sunt de părere că persoanele de 60 de ani și peste au în prezent o viață mai dificilă în România, 16.6% indică tinerii sub 35 de ani, 4.4% persoanele între 35 și 44 de ani, 3.6% persoanele între 45 și 59 de ani, iar 1.2% nu știu sau nu răspund.

Votanții AUR și femeile cred, în proporții mult mai mari decât media eșantionului, că toate categoriile au în prezent dificultăți aproximativ egale în România.

Precizează că persoanele de 60 de ani și peste au în prezent o viață mai dificilă în România într-o proporție semnificativ mai mare decât media: votanții PSD, bărbații, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare.

Persoanele între 18 și 29 de ani și utilizatorii Instagram indică, într-o proporție mult mai mare decât restul eșantionului, că tinerii sub 35 de ani au în prezent o viață mai dificilă în România.

Oportunitățile tinerilor din România

51.4% dintre participanții la sondaj cred că tinerii de astăzi au mai multe oportunități de a reuși în viață comparativ cu generațiile anterioare (28.1% dintre respondenți mult mai multe, iar 23.2% că au ceva mai multe oportunități). 5.2% dintre români cred că situația este aproximativ la fel. Pe de altă parte, 40,9% cred că tinerii de astăzi au mai puține oportunități (18,8% cred că au ceva mai puține oportunități, iar 22,2% că au mult mai puține oportunități). 2.5% nu știu sau nu răspund.

Sunt de părere că tinerii din România au astăzi mult mai multe oportunități de a reuși în viață comparativ cu generațiile anterioare într-un procent mult mai ridicat decât restul populației: votanții PNL și USR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din Capitală și din urbanul mare, utilizatorii Instagram, angajații din sectorul public.

Consideră într-un procent semnificativ peste media eșantionului că tinerii din România au mai puține oportunități decât generațiile anterioare: votanții AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

Nu există variații majore în funcție de variabilele socio-demografice analizate în ceea e privește respondenții care cred că tinerii din România au aproximativ la fel de multe oportunități comparativ cu generațiile anterioare.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/11/10.11.26-Cum-percepe-viata-generatia-de-azi-comparativ-cu-generatia-parintilor-BI-XV.pdf