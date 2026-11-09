INSCOP Research: Direcția țării

179850 – 09112026 – Potrivit BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, mai puțin de un român din cinci consideră că România se îndreaptă într-o direcție bună.

Metoda de cercetare: datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

Direcția țării

19.1% dintre respondenți sunt de părere că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună (față de 17.1% în septembrie 2026, 17.5% în mai 2026, 20.4% în aprilie 2026, 24.3% în martie 2026 și 22.1% în ianuarie 2026). 72.4% cred că lucrurile merg într-o direcție greșită (față de 76.5% în septembrie 2026, 73.5% în mai 2026, 73.8% în aprilie 2026, 69.1% în martie 2026 și 70.9% în ianuarie 2026), iar 8.5% nu știu sau nu răspund (față de 6.4% în septembrie 2026, 9.0% în mai 2026, 5.8% în aprilie 2026, 6.6% în martie 2026 și 7.0% în ianuarie 2026).

Votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară și locuitorii din București sunt mult mai optimiști cu privire la direcția țării decât media.

Sunt pesimiști cu privire la direcția țării într-o proporție semnificativ mai mare decât media, votanții AUR și persoanele între 30 și 44 de ani.

. Prezentarea grafică a datelor este disponibilă la: 09.11.26 Direcția țării – BI XV