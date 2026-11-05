179819 – 05112026 – Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, majoritatea românilor consideră că învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu reprezintă un pas pozitiv care pune capăt instabilității politice. În ceea ce privește stabilitatea pe termen lung, opinia publică rămâne împărțită, cu o ușoară înclinație spre scenariul în care actualul Executiv își va duce mandatul până la viitoarele alegeri.

Datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Instalarea noului Guvern beneficiază de o acceptare socială care depășește granițele electorale ale partidelor ce îl susțin. După o perioadă lungă de turbulențe, o parte importantă a populației privește încheierea crizei politice ca pe un obiectiv necesar, indiferent de preferințele politice. Principala fractură în percepția noului Guvern este mai degrabă generațională decât educațională sau teritorială. Contrastul puternic dintre atitudinile populației vârstnice și cele ale adulților tineri și de vârstă mijlocie sugerează percepții diferite privind stabilitatea politică: pentru cei mai în vârstă, continuitatea instituțională pare să reprezinte o garanție de securitate, în timp ce generațiile active manifestă o neîncredere mai pronunțată în durabilitatea aranjamentelor politice. Pe de altă parte, deși datele arată că societatea își dorește stabilitate, ea rămâne sceptică în privința capacității sistemului politic de a o asigura pe termen lung. Noul Guvern, condus de Luca Niculescu, beneficiază de o acceptare inițială relativ largă, dar nu și de o convingere la fel de solidă că va putea asigura stabilitatea politică până la următoarele alegeri. Concluzia principală este că românii acceptă soluția politică de moment, dar nu sunt pe deplin convinși că sistemul politic a depășit cauzele instabilității, traumele crizei politice prelungite fiind încă mari”.

Impactul Guvernului Niculescu asupra crizei politice

54.1% dintre cei intervievați sunt de acord cu afirmația că instalarea Guvernului condus de Luca Niculescu este un lucru bun deoarece pune capăt crizei politice, în timp ce 31.1% își exprimă dezacordul față de această afirmație. Procentul de non-răspunsuri este de 14.8%.

Susțin că instalarea Guvernului Niculescu pune capăt crizei politice într-un procent mai mare decât media: votanții PSD și PNL, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație medie, locuitorii din București, angajații din sectorul public.

Votanții AUR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară și angajații din sectorul privat își exprimă dezacordul față de această afirmație într-o proporție mai ridicată decât restul populației.

Așteptările privind durata mandatului Executivului

46.8% dintre respondenți sunt de părere că Guvernul condus de Luca Niculescu va rămâne în funcție până la alegerile din 2028, în timp ce 40.1% împărtășesc o opinie contrară. 13.1% reprezintă non-răspunsurile.

Consideră că Executivul își va duce mandatul până în 2028 într-un procent mai ridicat decât restul populației: votanții PSD și PNL, persoanele de peste 60 de ani.

Votanții USR și AUR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare își exprimă dezacordul cu privire la această afirmație într-o proporție mai mare decât media.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/11/05.11.26-Guvernul-Luca-Niculescu-BI-XV.pdf