INSCOP Research: Intenția de vot pentru partide. Scenariul unei candidaturi comune PNL-USR

179911 – 16112026 – Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Încheierea crizei politice și formarea noului Guvern au produs efecte semnificative asupra intenției de vot pentru partide. AUR pierde, pentru prima dată în ultimele 18 luni, aproximativ 5 procente, ajungând la un scor sub 35%. Corelat cu această scădere a AUR, PSD crește cu aproximativ 6 procente, cea mai probabilă ipoteză fiind că social-democrații recuperează o parte dintre votanții pierduți în favoarea AUR. Creșterea PSD poate avea legătură și cu plusul de susținere pe care îl înregistrează, în prima lună, orice partid care se instalează la guvernare, mai ales după o perioadă foarte lungă de criză care a produs nemulțumiri profunde în societate. În ce măsură această creștere se va eroda sau nu în lunile de iarnă rămâne de văzut. PNL a înregistrat o creștere puternică similară în mai 2026, după moțiunea de cenzură, care s-a erodat treptat, pe parcursul celor aproape 6 luni de criză politică. Testarea, în premieră, a intenției de vot pentru o alianță formată din PNL și USR, în cadrul unui scenariu ipotetic, indică o intenție de vot ridicată care plasează un asemenea proiect politic pe locul doi, aproape de AUR. Acest lucru arată un potențial electoral foarte ridicat care ar putea stimula, în contrapartidă, formule de coagulare alternative, în opoziție față de acest proiect major de construcție politică.”

Metodologie: Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la solicitarea platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Datele au fost culese în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026. Metoda de cercetare: datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

Estimare participare vot parlamentare

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 17.4% dintre români au ales 1, 1.5% au ales 2, 1.6% au ales 3, 1.3% au ales 4, 5.0% au ales 5, 2.5% au ales 6, 2.2% au ales 7, 3.4% indică 8, 2.5% 9 și 61% indică 10. 1.6% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Intenția de vot pentru alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (72% din totalul eșantionului)

AUR: 6% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 39.7% în septembrie 2026, 38.2% în mai 2026, 37% în aprilie, 38% în martie, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie 2025, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai).

6% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 39.7% în septembrie 2026, 38.2% în mai 2026, 37% în aprilie, 38% în martie, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie 2025, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai). PSD: 6% cu PSD (față de 18.7% în septembrie 2026, 17.5% în mai 2026, 20.1% în aprilie, 19.2% în martie, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie 2025, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai).

6% cu PSD (față de 18.7% în septembrie 2026, 17.5% în mai 2026, 20.1% în aprilie, 19.2% în martie, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie 2025, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai). PNL: 1% cu PNL (față de 16.3% în septembrie 2026, 20.3% în mai 2026, 15.5% în aprilie, 14.5% în martie, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie 2025, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai).

1% cu PNL (față de 16.3% în septembrie 2026, 20.3% în mai 2026, 15.5% în aprilie, 14.5% în martie, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie 2025, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai). USR: 9% cu USR (față de 9% în septembrie 2026, 10% în mai 2026, 12.7% în aprilie, 11.4% în martie, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie 2025, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai).

9% cu USR (față de 9% în septembrie 2026, 10% în mai 2026, 12.7% în aprilie, 11.4% în martie, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie 2025, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai). UDMR: pentru UDMR ar vota 3.9% din alegători (față de 5.5% în septembrie 2026, 5% în mai 2026, 4.3% în aprilie, 4% în martie, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie 2025, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

pentru UDMR ar vota 3.9% din alegători (față de 5.5% în septembrie 2026, 5% în mai 2026, 4.3% în aprilie, 4% în martie, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie 2025, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025). SENS: pentru SENS – 3% (față de 4.1% în septembrie 2026, 2.5% în mai 2026, 2.4% în aprilie, 3.6% în martie, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie 2025, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie).

pentru SENS – 3% (față de 4.1% în septembrie 2026, 2.5% în mai 2026, 2.4% în aprilie, 3.6% în martie, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie 2025, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie). SOS România: pentru SOS România – 2.1% (față de 2.7% în septembrie 2026, 2.9% în mai 2026, 2.8% în aprilie, 3.3% în martie, 2.8% în ianuarie, 1.7% în noiembrie 2025, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie).

pentru SOS România – 2.1% (față de 2.7% în septembrie 2026, 2.9% în mai 2026, 2.8% în aprilie, 3.3% în martie, 2.8% în ianuarie, 1.7% în noiembrie 2025, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie). POT: pentru POT ar vota 1.8% dintre alegători (față de 2.7% în septembrie 2026, 1.9% în mai 2026, 3.6% în aprilie, 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie 2025, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie).

pentru POT ar vota 1.8% dintre alegători (față de 2.7% în septembrie 2026, 1.9% în mai 2026, 3.6% în aprilie, 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie 2025, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie). Independent: 6% își exprimă preferința pentru un candidat independent (față de 1% în septembrie 2026, 0.9% în mai 2026, 1% în aprilie, 1.4% în martie, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie 2025, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie).

6% își exprimă preferința pentru un candidat independent (față de 1% în septembrie 2026, 0.9% în mai 2026, 1% în aprilie, 1.4% în martie, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie 2025, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie). Alt partid: 3% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 0.3% în septembrie 2026, 0.9% în mai 2026, 0.7% în aprilie, 1.6% în martie, 1.1% în ianuarie, 1.8% în noiembrie 2025, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie).

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă și au declarat că ar merge sigur la vot (48.6% din totalul eșantionului)

34.1% dintre cei care au exprimat o opțiune de vot ar vota cu AUR (40,2% în septembrie 2026), 21.2% cu PSD (16,4% în septembrie), 16.4% cu PNL (17,2% în septembrie) și 14.7% cu USR (11,4% în septembrie). Pentru UDMR ar opta 4.5% dintre alegători (4,8% în septembrie), pentru SENS – 3.6% (4,8% în septembrie), pentru SOS România – 1.9% (1,8% în septembrie), iar pentru POT – 1.4% (2,2% în septembrie). 1.2% dintre respondenți își exprimă preferința pentru un candidat independent (1% în septembrie), iar 1.0% pentru alt partid (0,2% în septembrie).

Intenția de vot în contextul unei alianțe electorale

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (76.9% din total eșantion) în contextul unei posibile alianțe între PNL, USR și alte formațiuni

35.7% dintre alegători declară că ar vota cu AUR, 28.2% cu alianța PNL-USR și 23% cu PSD. Pentru UDMR ar vota 3.8% dintre respondenți, pentru SENS – 2.8%, pentru POT – 2.5%, iar pentru SOS România – 2.4%. 1.1% dintre respondenți își exprimă preferința pentru un candidat independent și 0.5% pentru un alt partid.

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid și au declarat că ar merge sigur la vot (51.3% din total eșantion) în contextul unei posibile alianțe între PNL, USR și alte formațiuni

35% dintre români și-ar da votul pentru AUR, 32.1% pentru alianța PNL-USR, 20.9% pentru PSD, iar 4.1% pentru UDMR. 3.2% dintre cei chestionați ar alege SENS, 1.8% – SOS România și 1.6% – POT, în timp ce 1.1% dintre respondenți își exprimă preferința pentru un candidat independent, iar 0.2% pentru un alt partid.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/11/16.11.26-Intentia-de-vot-BI-XV-1.pdf