INSCOP Research : Prioritățile guvernului Luca Niculescu

179830 – 06112026 – Potrivit BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, noul Guvern ar trebui să aibă ca prioritate în primul rând crearea de locuri de muncă pentru tineri (23.9%), reducerea inflației și a costului vieții (19.2%), respectiv creșterea veniturilor populației (16.4%).

Metoda de cercetare: datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Agenda de priorități a românilor indică un interes pentru securitatea economică, dar și o preocupare structurală pentru viitorul generațiilor tinere (tema locurilor de muncă pentru tineri) față de care rezonează emoțional atât generația tânără, direct interesată, cât și generația mai vârstnică a părinților și bunicilor celor tineri. Noul Guvern pornește la drum într-un climat dominat mai degrabă de incertitudine. Polarizarea așteptărilor economice în funcție de opțiunea politică, dar și scepticismul generațiilor active, sugerează că principala provocare a Executivului va fi nu doar îmbunătățirea indicatorilor economici, ci și reconstruirea încrederii că guvernarea poate produce schimbări reale în viața oamenilor”.

Prioritățile noului Guvern pentru următoarele 6 luni

23.9% dintre cei chestionați menționează crearea de locuri de muncă pentru tineri drept prioritatea principală a noului Guvern în următoarele 6 luni. 19.2% indică reducerea inflației și a costului vieții, 16.4% creșterea veniturilor populației, 14.1% combaterea corupției, 11.1% reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului, 9.7% îmbunătățirea serviciilor publice (sănătate, educație), iar 2.5% altă prioritate. 3.1% nu știu sau nu răspund.

Votanții PSD și AUR, persoanele cu educație primară și locuitorii din mediul rural menționează crearea de locuri de muncă pentru tineri ca prioritate principală, într-o proporție semnificativ mai mare decât media eșantionului.

Consideră prioritară reducerea inflației și a costului vieții într-o proporție mult mai mare decât media: votanții PSD, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București, angajații din sectorul public.

Indică creșterea veniturilor populației drept obiectiv principal, într-un procent semnificativ mai ridicat decât în rândul celorlalte grupuri: votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani, locuitorii din urbanul mic.

Votanții PNL și USR, bărbații, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mare și angajații din sectorul public consideră combaterea corupției ca fiind principala prioritate a Executivului într-un procent mai ridicat decât restul populației.

Situația economică a României în următoarele 6 luni

25.2% dintre intervievați sunt de părere că situația economică a României se va îmbunătăți în următoarele șase luni sub Guvernul condus de Luca Niculescu. 34.1% cred că va rămâne la fel, iar 30.5% consideră că se va înrăutăți. Ponderea non-răspunsurilor este de 10.1%.

Cred că situația economică a țării se va îmbunătăți în următoarele 6 luni într-o proporție semnificativ mai mare decât media: votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani.

Votanții USR și AUR, persoanele între 30 și 59 de ani persoanele cu educație primară și locuitorii din mediul rural consideră că situația se va înrăutăți în următoarele 6 luni, într-o proporție semnificativ peste media eșantionului.

Apreciază că starea economică va rămâne la fel sub Guvernul condus de Luca Niculescu, în proporție mai mare decât în rândul restului populației: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, perosoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, cei cu cont de Instagram, angajații din sectorul privat.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/11/06.11.26-Prioritatile-Guvernului-Luca-Niculescu-BI-XV.pdf