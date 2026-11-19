179956 – 19112026 – Cea mai mare parte a populației (80%) este total de acord sau mai degrabă de acord cu restricționarea temporară a accesului la platformele online pe fondul unor amenințări grave la securitatea națională, potrivit BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026.

Metoda de cercetare: datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Susținerea foarte ridicată pentru restricționarea temporară a platformelor online în cazul unor amenințări grave la adresa securității naționale arată că românii sunt dispuși să accepte limitarea unor libertăți digitale atunci când consideră că siguranța colectivă este în pericol. Securitatea devine astfel un argument puternic pentru acceptarea intervenției statului, inclusiv într-un spațiu asociat libertății de exprimare și de informare. Este important de precizat că întrebarea se referă strict și explicit la restricții temporare în cazul unor amenințări grave la adresa securității naționale, nu la acceptarea cenzurii sau la restricționarea generală a accesului liber la platformele online. Sprijinul pentru asemenea restricții traversează toate generațiile, nivelurile de educație și orientările politice, ceea ce sugerează existența unui consens social larg asupra necesității unor măsuri excepționale în situații de risc major.”

Restricționarea temporară a accesului la platformele online

64% dintre respondenți sunt total de acord cu posibilitatea ca autoritățile să restricționeze temporar accesul la anumite platforme online în cazul unor amenințări grave împotriva securității naționale. 15.9% sunt mai degrabă de acord cu această decizie, 5.8% mai degrabă în dezacord, iar 9.9% total în dezacord. Ponderea non-răspunsurilor este de 4.4%.

Precizează că sunt de acord cu posibilitatea ca autoritățile să restricționeze temporar accesul la anumite platforme online în cazul unor amenințări grave împotriva securității naționale într-un procent mult peste media eșantionului: votanții PSD, PNL și USR, locuitorii din urbanul mare, angajații din sectorul public.

Votanții AUR, bărbații, locuitorii din Capitală și din urbanul mic și angajații din sectorul privat se declară împotriva posibilității ca autoritățile să restricționeze temporar accesul la anumite platforme online într-o proporție semnificativ mai ridicată decât restul eșantionului.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/11/19.11.26-Restrictionarea-temporara-accesului-la-platforme-online-BI-XV-1.pdf