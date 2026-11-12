INSCOP Research: Serviciul de urgență 112

179881 – 12112026 – Peste 80% dintre români au încredere în serviciul de urgență 112, relevă BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026.

Metoda de cercetare: datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Într-un climat social marcat de neîncredere în numeroase instituții ale statului, nivelul foarte ridicat de încredere în serviciul 112 arată că românii apreciază serviciile publice operate de stat atunci când le percep ca fiind utile, accesibile și capabile să răspundă unor nevoi concrete. Faptul că majoritatea românilor au apelat cel puțin o dată la serviciul 112 arată cât de prezent este acesta în viața de zi cu zi și sugerează că încrederea ridicată nu se bazează doar pe imaginea publică a serviciului 112, ci poate fi susținută și de experiența directă a cetățenilor. Rezultatele cercetării confirmă datele statistice publice care arată că, în ultimii 20 de ani, serviciul de urgență 112 a fost apelat de peste 300 de milioane de ori”.

Încrederea privind Serviciul de Urgență 112

81.2% dintre respondenți declară că au foarte multă și destul de multă încredere în Serviciul 112, numărul unic de urgență (38.2% foarte multă și 43.1% destul de multă), în timp ce 16.6% afirmă că au destul de puțină și foarte puțină încredere (12.1% destul de puțină și 4.5% foarte puțină). 2.2% nu știu sau nu răspund.

Utilizarea numărului unic 112

58.3% dintre respondenți menționează că au apelat numărul 112 pentru a semnala o urgență, 40.9% spun că nu au apelat niciodată acest număr, în timp ce 0.8% nu știu sau nu răspund.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/11/12.11.26-Serviciul-de-urgenta-112-BI-XV.pdf