INSCOP Research: Violența în școli

179870 – 11112026 – Una dintre concluziile BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a XV-a, realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, este aceea că peste jumătate dintre români (51.9%) consideră că principala responsabilitate pentru prevenirea violenței în școli revine părinților și familiilor elevilor.

Metoda de cercetare: datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), volumul eșantionului simplu, aleator fiind de 1197 de persoane, dintre care 1081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) ale populației neinstituționalizate din România, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Românii consideră că violența în școli este, înainte de toate, o problemă de educație în familie, nu doar de disciplină școlară sau de intervenție a autorităților, școala fiind văzută mai degrabă ca o instituție care trebuie să completeze educația primită acasă. Deși familia este considerată principala responsabilă pentru prevenirea violenței, o parte importantă a populației preferă soluții bazate pe sancțiuni și controale de securitate, în detrimentul consilierii psihologice și al programelor educative. Diferențele dintre categoriile sociale și generații arată că persoanele mai în vârstă și cele cu educație superioară pun mai mult accent pe responsabilitatea familiei, în timp ce generațiile active și persoanele cu educație redusă atribuie, într-o măsură mai mare, responsabilitatea instituțiilor. Aceste diferențe sugerează că nu există un consens la fel de puternic asupra soluțiilor precum există asupra gravității problemei, iar reducerea violenței în școli necesită atât implicarea părinților, cât și măsuri instituționale credibile.”

Principalul responsabil pentru prevenirea violenței în școli

51.9% dintre români consideră că principala responsabilitate pentru prevenirea violenței în școli revine părinților și familiilor elevilor, 16.6% Ministerului Educației, 14.2% profesorilor și conducerii școlilor, 7.9% poliției, iar 6.9% elevilor înșiși. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.6%.

Sunt de părere că principala responsabilitate pentru prevenirea violenței în școli revine părinților și familiilor elevilor într-un procent semnificativ mai ridicat decât restul eșantionului: votanții PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mare.

Consideră că principala responsabilitate pentru prevenirea violenței în școli revine Ministerului Educației într-o proporție mult mai mare decât media: votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară, angajații din sectorul public.

Votanții USR și AUR, persoanele între 30 și 44 de ani cred într-un procent semnificativ peste media eșantionului că principala responsabilitate pentru prevenirea violenței în școli revine profesorilor și conducerii școlilor.

Soluții pentru reducerea violenței în școli

37.3% dintre participanții la sondaj consideră că cea mai bună soluție pentru reducerea violenței în școli este implicarea mai activă a părinților în educația și supravegherea copiilor. 21.5% optează pentru aplicarea unor sancțiuni mai severe pentru elevii care comit acte de violență, 19% pentru introducerea unor controale de securitate mai stricte la intrarea în școli, 12.8% pentru organizarea unor programe de prevenire a violenței și de educație pentru comportament, iar 7.2% pentru creșterea numărului de psihologi și consilieri școlari. 2.2% nu știu sau nu răspund.

Consideră că implicarea mai activă a părinților în educația și supravegherea copiilor este cea mai bună soluție într-o proporție semnificativ mai mare decât media: votanții PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București.

Votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară și angajații din sectorul privat, cred, într-un procent semnificativ peste media eșantionului, că aplicarea unor sancțiuni mai severe pentru elevii care comit acte de violență este cea mai bună soluție pentru reducerea violenței în școli.

Sunt de părere că cea mai bună soluție pentru reducerea violenței în școli este introducerea unor controale de securitate mai stricte la intrarea în școli, într-o proporție mult mai ridicată decât în restul populației: votanții PSD și AUR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

Votanții PNL și tinerii sub 30 de ani optează într-un procent cu mult peste media eșantionului pentru organizarea unor programe de prevenire a violenței și de educație pentru comportament ca cea mai bună soluție pentru reducerea violenței în școli.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/11/11.11.26-Violenta-in-scoli-BI-XV.pdf