Inspectoratele școlare, reorganizare amânată de trei ori. Noul termen este septembrie 2027

179780 – 02112026 – De la 1 septembrie 2027, inspectoratele școlare județene ar putea fi înlocuite cu direcții județene de învățământ preuniversitar, potrivit unui anunț al ministrului delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu. Reforma este prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, dar aplicarea prevederilor a fost amânată de trei ori.

Sorin Ionescu a declarat la TVR Info, că în Ministerul Educației se analizează accelerarea aplicării acestei măsuri, pentru că actuala amânare expiră la 31 august 2027, iar obiectivul anunțat este aplicarea noii structuri de la începutul anului școlar 2027–2028.

„Este ceea ce ne dorim, ca la 1 septembrie să punem în practică o lege care a fost dată în urmă cu câțiva ani”, a afirmat ministrul.

O reformă din 2023

Legea nr. 198/2023 stabilește, la articolul 116, înființarea direcțiilor județene de învățământ preuniversitar și a Direcției Municipiului București de Învățământ Preuniversitar, prin reorganizarea actualelor inspectorate.

Noile instituții sunt prevăzute ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației, cu personalitate juridică și finanțare de la bugetul de stat. Printre atribuțiile lor se numără aplicarea politicilor educaționale la nivel județean, monitorizarea respectării legislației în școli, evaluarea managementului unităților de învățământ și coordonarea admiterii la liceu și a evaluărilor naționale.

Legea prevede și organizarea unor concursuri pentru funcțiile de director general și director general adjunct ale noilor direcții. În paralel, articolul 117 reglementează înființarea Agenției Române pentru Asigurarea Calității și Inspecție în Învățământul Preuniversitar (ARACIIP), care ar urma să preia atribuțiile și personalul implicat în inspecția școlară generală și tematică.

Reforma presupune atât schimbarea structurii administrative la nivel județean, cât și redistribuirea unor atribuții de inspecție și evaluare.

Trei amânări succesive

Din 2023 până în prezent, reorganizarea și reformarea inspectoratelor școlare a fost amânată de trei ori.

Prima amânare, din decembrie 2023, a prorogat aplicarea articolelor 116-119 până la începutul anului școlar 2025–2026.

A doua a venit în 30 decembrie 2024 și a mutat termenul la începutul anului școlar 2026–2027.

A treia amânare a fost introdusă prin Legea nr. 141/2025, care a prelungit termenul până la începutul anului școlar 2027–2028.

În februarie 2024, Ministerul Educației stabilise prin Ordinul nr. 3.069 un calendar al reorganizării, care indica termenul de 30 mai 2025 pentru desființarea inspectoratelor.

Concursuri pentru inspectori și directori

Sorin Ionescu a asociat reorganizarea cu profesionalizarea funcțiilor de conducere din învățământ. Ministrul a declarat că în paralel cu concursurile pentru directorii de școli și-ar fi dorit și organizarea unor concursuri pentru inspectori, astfel încât să nu mai existe acuzați de politizare a acestor funcții.

Potrivit declarațiilor sale, în actuala etapă, din cauza cadrului juridic stabilit prin noua lege, inspectoratele nu au putut organiza concursuri pentru inspectori. Ministrul a afirmat că își propune să accelereze discuțiile administrative pentru aplicarea reformei.

Ultimul concurs pentru inspectorii școlari generali și generali adjuncți a avut loc în 2017, iar mandatele de atunci au expirat în 2021.