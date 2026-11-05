Inteligența artificială și securitatea cibernetică, în centrul unei dezbateri economice la Timișoara

179813 – 05112026 – Inteligența artificială poate crește productivitatea companiilor și eficiența serviciilor publice, dar extinderea utilizării sale impune reguli mai clare pentru protecția datelor, controlul accesului și securitatea sistemelor informatice. Aceste teme au fost discutate la Timișoara, în cadrul celei de-a doua ediții a evenimentului Expert Days, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER).

Reuniunea a adus la aceeași masă reprezentanți ai autorităților, mediului academic și companiilor, pentru a analiza efectele inteligenței artificiale asupra activității economice și riscurile asociate utilizării tehnologiilor digitale.

Participanții au discutat despre automatizarea sarcinilor repetitive, reorganizarea proceselor de lucru și posibilitatea folosirii inteligenței artificiale pentru îmbunătățirea serviciilor publice. Aplicarea acestor soluții presupune însă evaluarea activităților care pot fi automatizate și menținerea controlului uman asupra deciziilor pentru care acesta este necesar.

O altă temă a vizat protecția informațiilor personale și a datelor confidențiale. Organizațiile trebuie să stabilească reguli privind stocarea și prelucrarea datelor, accesul aplicațiilor și al agenților de inteligență artificială la resurse interne, precum și verificarea rezultatelor generate automat.

În domeniul securității cibernetice, discuțiile au evidențiat riscurile asociate software-ului neactualizat, configurărilor greșite, componentelor vulnerabile și accesului necontrolat la infrastructura digitală. Extinderea utilizării platformelor colaborative și integrarea unor instrumente automatizate pot mări suprafața expusă atacurilor informatice.

Directorul executiv al CCIFER, Adriana Record, a subliniat rolul colaborării dintre mediul economic și cel academic în dezvoltarea competențelor și a soluțiilor tehnologice. Pregătirea specialiștilor, programele educaționale și parteneriatele de cercetare pot ajuta la valorificarea economică a inteligenței artificiale.

Dezbaterile au vizat și accesul inegal la infrastructură de calcul, modele performante și competențe digitale. Potrivit concluziilor prezentate de CCIFER, adoptarea tehnologiei fără pregătirea angajaților și fără măsuri adecvate de securitate poate amplifica vulnerabilitățile existente.