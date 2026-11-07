Întrevedere Luca Niculescu – Roxana Mînzatu

179833 – 07112026 – Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, în cadrul căreia au fost abordate prioritățile Guvernului în domeniile educației, tineretului, dezvoltării competențelor, ocupării forței de muncă și politicilor sociale, precum și oportunitățile de accesare a fondurilor europene în aceste domenii.

Discuțiile au vizat rolul educației și al formării profesionale în pregătirea tinerilor pentru provocările actuale, necesitatea dezvoltării unor competențe adaptate cerințelor pieței muncii și promovarea unor locuri de muncă de calitate, menite să ofere condiții adecvate și perspective de dezvoltare profesională. În acest context, premierul și vicepreședintele Comisiei Europene au analizat, în perspectiva viitorului cadru financiar multianual, posibilitatea susținerii de către Guvernul României a unei viziuni care să aibă ca obiectiv dezvoltarea competențelor tinerilor.

”Locurile de muncă bine plătite pentru tinerii români pot fi create doar printr-o politică națională integrată, asumată la nivelul Guvernului, în parteneriat cu mediul de afaceri și folosind cât mai bine resursele de finanțare europeană. Tânăra generație are nevoie de eforturi coordonate pentru a beneficia de oportunitățile de piața muncii, în acest context european și global, bazat tot mai mult pe competitivitate și dezvoltare profesională continuă”, a afirmat prim-ministrul Luca Niculescu.

Dialogul a inclus nevoia de a consolida dimensiunea socială a Uniunii Europene, prin politici care să contribuie la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale, sprijinirea persoanelor vulnerabile și promovarea egalității de șanse și de gen.

Un interes aparte a fost acordat inițiativelor europene care vizează dezvoltarea unor politici care să faciliteze accesul cetățenilor și mai ales a tinerilor la locuințe la prețuri accesibile.

Întrevederea a reliefat importanța cooperării dintre România și instituțiile europene pentru promovarea unor politici care să răspundă așteptărilor oamenilor, să susțină competitivitatea economică și să consolideze coeziunea socială.

Șeful Executivului a mulțumit doamnei vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, și întregii echipe pentru sprijinul puternic și constant oferit României.