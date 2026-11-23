La Societatea de Tratament Balnear se desființează postul de director adjunct și...

179982 – 23112026 – Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă (TBRCM SA) va avea o structură de conducere redusă, după ce Guvernul a aprobat modificarea actului normativ privind organizarea companiei.

Hotărârea prevede desființarea funcției de director general adjunct și reducerea numărului membrilor Consiliului de administrație de la cinci la trei.

Conducerea societății va fi asigurată de directorul general, care va ocupa și funcția de președinte al Consiliului de administrație, în baza unui contract de mandat.

Potrivit documentației prezentate Guvernului, economiile estimate se ridică la aproximativ 500.000 de lei anual. Din această sumă, circa 370.000 de lei ar urma să provină din desființarea postului de director general adjunct, iar aproximativ 130.000 de lei din reducerea numărului membrilor Consiliului de administrație.

Calculul include cheltuieli cu remunerațiile, premiile, diurnele, autoturismele, asigurările, combustibilul și alte costuri administrative.

Societatea are ca acționar unic Casa Națională de Pensii Publice.