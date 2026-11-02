Lansarea Barometrului Antreprenorilor, Ediția a III-a

179784 – 02112026 – În opinia antreprenorilor de la noi din țară, topul domeniilor în care România ar trebui să investească cu prioritate în următorii 5 ani este condus de educație și formare profesională. Urmează, la mică distanță, sprijinirea IMM-urilor și a micilor antreprenori, precum și energia și securitatea energetică. Acestea sunt doar câteva dintre datele celei de-a treia ediții a Barometrului Antreprenorilor, a cărei lansare integrală va avea loc marți, 3 noiembrie 2026, începând cu ora 9.30, la STUP – Banca Transilvania, Calea Șerban Vodă 206.

Cercetarea sociologică va fi prezentată de directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, în cadrul unui eveniment care îl are ca invitat special pe premierul României, Luca Niculescu și la care vor mai participa reprezentanți ai autorităților publice și ai mediului de afaceri (Ömer TETIK – CEO Banca Transilvania, Roxana PINTEA – senior director corporate affairs, Philip Morris România, Tiberiu DĂNEȚIU – Director Corporate Affairs & Retail Media, membru în boardul Auchan, Alex RUS – fondator Grota Țaga, Marian DUMITRESCU – CEO Fieldstar, Dumitru PÎNTEA – expert economic, Parteneriate pentru Noua Economie, Republica Moldova, Răzvan LUCA – director general NIBIRU, Razvan RUSU – fondatorul brandului „Răzvan Idicel”, Călin ILE – președinte onorific Federația Industriei Hoteliere din România).

Remus Ștefureac, director INSCOP Research: „Barometrul Antreprenorilor NewMoney.ro – INSCOP a ajuns la a treia ediție. Este un proiect care se maturizează și aduce, an de an, în prim-planul atenției vocea antreprenorilor din România printr-o cercetare reprezentativă la nivel național. Ediția din acest an scoate în evidență starea de alertă în contextul crizelor suprapuse, dar și perspectivele reconstruirii încrederii în economia României, subliniind prioritățile de investiții și necesitatea unui parteneriat solid între marii investitori străini și antreprenorii locali, care au nevoie, ca de aer, de predictibilitatea politicilor publice.”

Domenii prioritare de investiții pentru următorii 5 ani

39.3% dintre cei chestionați spun că România ar trebui să investească cu prioritate în următorii 5 ani în educația și formarea profesională. 38.2% precizează sprijinirea IMM-urilor și a micilor antreprenori, 29.6% energia și securitatea energetică, 26.1% infrastructura rutieră și feroviară, iar 25.8% agricultura și procesarea produselor agricole. Reducerea birocrației și digitalizarea administrației publice este menționată de 24.2% dintre respondenți, industria și producția locală de 20%, de 18.4% sănătatea, de 17% digitalizarea și infrastructura digitală, iar cercetarea, inovarea și dezvoltarea tehnologică de 12.7%. 7.5% consideră că România ar trebui să investească în turism, 1.7% în tranziția verde și protejarea mediului, iar 2.6% alt domeniu. 0.6% nu știu sau nu răspund.

Barometrul este lansat în cadrul unui eveniment public având drept partnerri: Banca Transilvania, Philip Morris România, Auchan, Grota Țaga, Artesana, Exim Banca Românească.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/11/02.11.26-LANSARE-BAROMETRUL-ANTREPRENORILOR-2.pdf