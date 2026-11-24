Legea salarizării unitare, amânată pentru 2027. Ministrul Muncii a discutat cu cinci...

179990 – 24112026 – Așa cum era de așteptat, discuțiile privind noua lege a salarizării din sectorul public vor fi reluate la începutul anului 2027, după ce Guvernul va avea o imagine clară asupra resurselor bugetare disponibile. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat luni că a convenit această amânare cu reprezentanții celor cinci confederații sindicale.

Întâlnirea a avut loc la grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaților și a vizat probleme din educație, agricultură, sănătate și ordine publică, precum și teme comune pentru angajații din sectorul public.

Potrivit ministrului, noua lege ar urma să fie elaborată astfel încât forma finală să fie rezultatul unui acord între partenerii sociali și să ofere predictibilitate angajaților din administrație, sănătate și educație.

Un alt subiect a fost salariul minim pe economie. Florin Manole a precizat că PSD va continua discuțiile după clarificarea situației bugetului pentru 2027 și a angajamentelor financiare pe care le poate asuma statul.

Sindicatele cer și indexarea și majorarea pensiilor. În domeniul educației au fost discutate finanțarea sistemului, plata cu ora și norma didactică.

Ministrul a prezentat și două propuneri privind reducerea taxării muncii. Prima, susținută de sindicate, vizează transferarea treptată a contribuțiilor sociale către angajatori. A doua, formulată de IMM România, urmărește reducerea impozitării muncii.

Pentru evaluarea celei de-a doua propuneri, Ministerul Muncii a cerut partenerilor sociali o formulă concretă, însoțită de calcule, care să poată fi analizată împreună cu Ministerul Finanțelor.

Manole a precizat că discuțiile trebuie corelate cu obiectivul de protejare a puterii de cumpărare, dar și cu respectarea angajamentelor României privind deficitul bugetar.