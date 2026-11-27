Remove term: 24 de state susțin acordarea unui nou împrumut Ucrainei 24 de state susțin acordarea unui nou împrumut Ucrainei

Liderii UE nu au ajuns la un acord privind bugetul multianual 2028-2034....

180039– 27112026 – Așa cum era de așteptat, liderii statelor membre ale Uniunii Europene nu au ajuns la un acord privind viitorul buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034, în urma reuniunii speciale a Consiliului European din 26 noiembrie. Discuțiile au vizat dimensiunea bugetului, repartizarea fondurilor între priorități și identificarea unor noi surse de venituri pentru Uniune, a anunțat președintele Consiliului European, António Costa.

Dezbaterile au evidențiat divergențe între statele membre privind volumul total al bugetului. Unele guverne au solicitat reduceri suplimentare, în timp ce majoritatea s-a opus unor noi tăieri. Alte state au propus chiar anularea unor reduceri, în special în domeniul politicii de coeziune.

Președintele Consiliului European António Costa propune un buget al UE de 1.582 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, cu finanțări mai mari pentru competitivitate, apărare, securitate și gestionarea migrației, dar cu menținerea sprijinului pentru agricultură și politica de coeziune.

Propunerea prezentată statelor membre la 21 noiembrie 2026 prevede un buget cu 10,2% mai mic decât varianta inițială înaintată de Comisia Europeană în iulie 2025.

Principalele alocări și modificări sunt:

Competitivitate: finanțarea crește cu 120% față de bugetul 2021-2027.

finanțarea crește cu 120% față de bugetul 2021-2027. Apărare: finanțarea crește cu 232%.

finanțarea crește cu 232%. Migrație și controlul frontierelor: fondurile alocate statelor membre se dublează.

fondurile alocate statelor membre se dublează. Acțiunea externă a UE: finanțarea crește cu 23%.

finanțarea crește cu 23%. Agricultură și coeziune: rămân principalele domenii de finanțare, printr-un fond comun care reprezintă 42,4% din buget.

Contribuțiile naționale ar urma să crească, în medie, de la 0,80% la 0,82% din venitul național brut al statelor membre.

Pentru a limita presiunea asupra bugetelor naționale, Costa propune introducerea unui pachet de noi resurse proprii, care ar putea genera aproximativ 60 de miliarde de euro anual. Acestea ar proveni din:

taxarea deșeurilor electronice nereciclate;

veniturile din mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră;

contribuții legate de produsele din tutun;

veniturile din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii;

o contribuție de 3% din cifra de afaceri netă a anumitor companii din sectorul digital.

Propunerea include și modificări ale veniturilor din taxe vamale și din contribuțiile pentru ambalajele din plastic nereciclat. De asemenea, sunt analizate noi surse de venit, inclusiv cele legate de criptoactive și utilizarea frecvențelor radio.

În structura bugetului propus, agricultura, pescuitul și coeziunea ar reprezenta 42,4%, competitivitatea, securitatea și apărarea 27,7%, iar programul „Europa globală” 9,5%. Rambursarea împrumuturilor NextGenerationEU ar absorbi 8,9% din buget.

În ceea ce privește distribuirea fondurilor între principalele priorități ale Uniunii, o largă majoritate a statelor membre a cerut menținerea finanțării pentru agricultură și coeziune, fără diminuarea alocărilor pentru aceste domenii.

Un alt subiect abordat a fost propunerea Comisiei Europene privind acordarea unui împrumut suplimentar pentru Ucraina. 24 de state membre au susținut propunerea. Bulgaria a precizat că va participa exclusiv la componenta nemilitară a mecanismului, cu accent pe regiunile în care trăiește minoritatea sa națională. Discuțiile pe acest subiect vor fi reluate în luna decembrie.

Schimbări la conducerea Băncii Centrale Europene

Liderii europeni au discutat și recomandarea Consiliului UE privind desemnarea lui Pablo Hernández de Cos în funcția de președinte al Băncii Centrale Europene (BCE).

Pentru celelalte două poziții din Comitetul executiv al BCE au fost recomandați Laurence Boone și Markus K. Brunnermeier.

Consiliul European a decis lansarea procedurii de consultare cu Parlamentul European și cu Consiliul guvernatorilor BCE în privința celor trei nominalizări. Decizia finală urmează să fie luată la următoarea reuniune a Consiliului European din luna decembrie.