Linia N106 – deviată în nopțile de 09/10, 10/11, 11/12, 12/13 și 13/14 noiembrie

179836 – 08112026 – Linia N106 va funcționa pe un traseu modificat în nopțile de 09/10, 10/11, 11/12, 12/13 și 13/14 noiembrie 2026, ca urmare a restricțiilor de circulație instituite în intervalul orar 23:00-05:00 în intersecția Str. Sergent Ion Iriceanu/ Șos. Berceni/ Str. Turnu Măgurele, pentru a permite desfășurarea lucrărilor de construire a pasajului rutier din această zonă.

Astfel, în perioada menționată, linia N106 va funcționa pe traseul de bază între capătul „Piața Unirii 2” și intersecția Calea Văcărești/ Șos. Olteniței/ Str. Nițu Vasile (Piața Sudului), apoi pe un traseu modificat, pe sensul către „Turnu Măgurele”, pe Str. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță, Str. Turnu Măgurele și Bd. Alexandru Obregia.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

În cazul în care restricțiile de circulație din intersecția Str. Sergent Ion Iriceanu/ Șos. Berceni/ Str. Turnu Măgurele intră în vigoare mai devreme de ora 23:00, vehiculele liniilor 102, 125, 232 și 243 aflate pe trasee la acel moment vor fi deviate operativ din zona lucrărilor.