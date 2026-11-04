Luca Niculescu: România rămâne angajată să adere la OCDE în cel mai scurt timp

Luca Niculescu: România rămâne angajată să adere la OCDE în cel mai...

179807 – 04112026 – Premierul Luca Niculescu a anunțat că a discutat cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, despre procesul de aderare a României și reformele asociate acestuia.

Într-un mesaj publicat după întâlnire, șeful Guvernului a descris procesul de aderare drept un cadru pentru promovarea bunelor politici și practici în administrația și economia românească. Potrivit acestuia, aplicarea standardelor OCDE ar trebui să contribuie la eficientizarea instituțiilor, creșterea transparenței, predictibilitatea mediului de afaceri și îmbunătățirea serviciilor publice.

Niculescu a precizat că obiectivul aderării este prevăzut în Programul de Guvernare și că România intenționează să valorifice această oportunitate prin reformele asumate. Premierul a reiterat angajamentul Românieu de a deveni membră a organizației „în cel mai scurt timp”.