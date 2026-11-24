179991 – 24112026 – Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit luni, la Berlin, Premiul „Women for Peace and Security” al Adunării Parlamentare a NATO, distincție acordată femeilor care contribuie la promovarea păcii, securității și participării femeilor la deciziile din domeniul apărării.

Premiul i-a fost înmânat în cadrul celei de-a 72-a sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO, desfășurată în perioada 20–23 noiembrie.

În discursul său, Maia Sandu a avertizat că Rusia desfășoară două tipuri de război: unul convențional împotriva Ucrainei și unul cognitiv împotriva democrațiilor europene și a statelor NATO.

„Rusia nu are nevoie să învingă armatele Europei dacă poate submina voința politică din spatele lor”, a afirmat Maia Sandu.

Ea a prezentat experiența Rep. Moldova în combaterea interferențelor electorale și a campaniilor de manipulare, susținând că amenințările informaționale urmăresc să influențeze încrederea cetățenilor în instituții și deciziile politice.

De asemenea, s-a referit și la incidentele provocate de dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Rep. Moldova. Referindu-se la statutul constituțional de neutralitate al Rep. Moldova, Maia Sandu a afirmat că neutralitatea nu exclude cooperarea internațională în domeniul securității.

Ea a reiterat obiectivul încheierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. Republica Moldova este parteneră a NATO din 1994.