Mandatele directorilor SRI, SIE și SPP ar putea fi de cinci ani,...

180003 – 25112026 – Comisia pentru apărare a Senatului a adoptat un raport favorabil proiectului de lege care limitează la cinci ani mandatele directorilor SRI, SIE și SPP, cu posibilitatea unei singure reînnoiri. Durata maximă ar putea ajunge astfel la zece ani.

Varianta aprobată în comisie este susținută de PSD și acceptată de reprezentanții USR, care au participat la inițierea proiectului.

Senatorul PSD Felix Stroe a argumentat că durata de cinci ani ar permite corelarea mandatului directorilor serviciilor de informații cu mandatul președintelui României.

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au respins un amendament USR referitor la situația actualilor directori ai serviciilor.

Senatorul USR Sorin Șipoș a propus reguli tranzitorii prin care mandatele persoanelor aflate în funcție de peste nouă ani să înceteze la un an de la intrarea în vigoare a legii, iar cele ale directorilor cu o vechime mai mică de nouă ani să se încheie la împlinirea perioadei de zece ani.

Amendamentul nu a fost adoptat.

Comisia a aprobat însă un amendament AUR care prevede că directorii celor trei servicii își pot continua activitatea după încheierea celui de-al doilea mandat în situații de necesitate sau de război, până la încetarea acestora.

Președintele Comisiei pentru apărare, senatorul PNL Silviu Coșa, s-a declarat încrezător că proiectul va fi adoptat și de plenul Senatului.

Senatul este for decizional, iar votul final este așteptat până la sfârșitul anului 2026.