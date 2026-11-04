Manuscrisele și patrimoniul lui George Enescu, transferate la Iași. Colecția va fi păstrată în condiții speciale

179805 – 04112026 – Manuscrisele, partiturile și celelalte bunuri de patrimoniu ale Muzeului Național „George Enescu” au început să fie transferate marți, 3 noiembrie 2026, la Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași. Colecția va rămâne acolo pe durata lucrărilor de consolidare și restaurare a Palatului Cantacuzino și a Casei memoriale „George Enescu” din București.

Potrivit Ministerului Culturii, transferul este o măsură temporară pentru protejarea patrimoniului muzeului, păstrat din 2021 în containere. Bunurile vor fi depozitate în spații cu temperatură și umiditate controlate, iar operațiunea de relocare se desfășoară etapizat, cu respectarea cerințelor de manipulare, transport și conservare.

Colecția cuprinde manuscrise și partituri muzicale, corespondență, fotografii, cărți de patrimoniu, tablouri, obiecte de artă decorativă, mobilier, instrumente muzicale, obiecte personale și documente de arhivă. Potrivit Muzeului Național „George Enescu”, bunurile rămân în administrarea instituției și vor reveni la București după încheierea lucrărilor de restaurare.

Transport securizat și proceduri de conservare la Iași

Primele trei camioane au plecat marți spre Iași, transportul fiind realizat de o firmă autorizată și însoțit de specialiști ai muzeului. Jandarmeria Română asigură protecția transportului, inclusiv pentru bunurile clasate în categoria Tezaur.

La sosirea în Iași, obiectele vor trece, după caz, prin verificări biologice și perioade de carantină preventivă înainte de depozitarea propriu-zisă. Spațiile puse la dispoziție de Complexul Muzeal Național „Moldova” permit păstrarea în condiții controlate și accesul specialiștilor la laboratoare de conservare și restaurare pentru hârtie, carte, pictură și mobilier.

Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a declarat că aproximativ jumătate dintre bunuri au fost deja analizate, iar verificarea celorlalte va continua după transfer. Potrivit acesteia, instituția muzeală din Iași a asigurat și costurile poliței de asigurare, precum și amenajarea spațiilor de depozitare. Suma alocată pentru această operațiune este de 150.000 de lei, iar patrimoniul a fost evaluat în vederea asigurării la aproximativ șase milioane de euro.

Restaurarea Palatului Cantacuzino, estimată la trei ani

Relocarea colecției permite eliberarea spațiilor necesare continuării șantierului de la Palatul Cantacuzino. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Culturii, contractul pentru lucrările de restaurare are o valoare de puțin peste zece milioane de euro, fără TVA, iar finalizarea este estimată în aproximativ trei ani.

Directorul Unității de Management a Proiectului din Ministerul Culturii, Bogdan Trâmbaciu, a precizat că proiectul tehnic se află în etapa finală, fiind necesare ultimele avize înaintea continuării lucrărilor.

Pe durata custodiei la Iași, cercetarea manuscriselor va putea continua în baza contractului dintre cele două instituții și cu acordul Muzeului Național „George Enescu”. Cele două muzee iau în calcul organizarea unei expoziții dedicate compozitorului, însă aceasta nu ar putea avea loc mai devreme de 12 luni.

Ministerul Culturii a anunțat și includerea manuscriselor în proiectul de digitalizare ePatrimoniu, care continuă programul Culturalia. Potrivit lui Bogdan Trâmbaciu, documentele ar urma să fie accesibile publicului online în etapa următoare a proiectului, estimată pentru aproximativ un an.

Condițiile în care au fost păstrate bunurile Muzeului Național „George Enescu” au intrat în atenția publică în martie 2026, după o investigație jurnalistică privind depozitarea lor în containere amplasate în exteriorul clădirilor. Ulterior, verificările Corpului de Control al Ministerului Culturii și ale unei comisii de specialitate au confirmat nereguli în privința condițiilor de conservare.

Relocarea patrimoniului a devenit necesară după începerea, în 2021, a lucrărilor de restaurare a Palatului Cantacuzino, sediul muzeului. În vara anului 2025, Ministerul Culturii anunțase extinderea programului de investiții derulat cu sprijinul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, cu termen de finalizare până la 30 iunie 2029 pentru Palatul Cantacuzino și Muzeul „Dr. Ioan și Nicolae Kalinderu”.