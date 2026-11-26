Mark Rutte cere statelor NATO să pregătească civilii pentru eventualitatea unui război

180021– 26112026 – Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a cerut statelor membre să extindă pregătirea pentru situații de război la nivelul întregii societăți, inclusiv prin implicarea cetățenilor, companiilor, instituțiilor publice și comunităților locale.

Declarația a fost făcută la Berlin, în cadrul celei de-a 72-a sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO.

Rutte a avertizat că economia de război a Rusiei continuă să se dezvolte și că această capacitate industrială nu va dispărea automat odată cu încheierea conflictului din Ucraina.

În discursul său, oficialul a inclus printre riscurile de securitate atacurile cibernetice, sabotajele, incidentele provocate de drone, incursiunile în spațiul aerian și atacurile asupra infrastructurii de transport și energie.

Secretarul general al NATO a menționat explicit situația din Marea Neagră și a precizat că Alianța lucrează împreună cu România, Bulgaria și Turcia pentru gestionarea incidentelor din regiune.

Rutte a insistat că statele trebuie să poată menține funcționarea serviciilor esențiale în situații de criză. Alimentarea cu energie, încălzirea locuințelor, funcționarea spitalelor, transportului și comunicațiilor trebuie să fie asigurate inclusiv în condiții de conflict.

El a indicat drept exemple Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda, state care au dezvoltat programe de informare a populației privind comportamentul în cazul izbucnirii unui război.

Potrivit lui Rutte, cetățenii trebuie să știe cum să evite blocarea intervenției armatei și cum să coopereze cu poliția, serviciile de ambulanță și pompierii.

Oficialul a amintit și operațiunea NATO Baltic Sentry, destinată protejării infrastructurii submarine din Marea Baltică, precum și înființarea unei rețele pentru securitatea infrastructurii energetice critice.