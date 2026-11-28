180043 – 28112026 – În contextul minivacanței și al posibilei creșteri a valorilor de trafic la frontierele României, Poliția de Frontieră Română a dispus o serie de măsuri suplimentare pentru asigurarea unui control eficient și pentru reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei.

Astfel, peste 3.400 de polițiști de frontieră vor fi zilnic la datorie, fiind pregătiți să intervină pentru adaptarea dispozitivului de control în funcție de valorile de trafic înregistrate și pentru prevenirea aglomerărilor.

O atenție deosebită este acordată frontierelor cu Ucraina, Republica Moldova și Serbia, unde au fost dispuse măsuri pentru suplimentarea personalului care își desfășoară activitatea în cabinele de control, precum și pentru utilizarea tuturor arterelor disponibile, în funcție de dinamica traficului și de capacitatea operațională a fiecărui punct de trecere.

Totodată, pentru fluidizarea traficului de mărfuri, sunt aplicate măsuri menite să eficientizeze verificările și să reducă timpii de așteptare pentru mijloacele de transport de mare tonaj, cu respectarea prevederilor legale și a procedurilor specifice.

Recomandări pentru persoanele care călătoresc în această perioadă.

Poliția de Frontieră Română reamintește cetățenilor că, în contextul aplicării regimului de călătorie specific spațiului Schengen, la frontiera internă cu Ungaria și Bulgaria nu mai sunt efectuate controale sistematice la fostele puncte de trecere a frontierei. Cu toate acestea, cetățenii români trebuie să aibă asupra lor un document de călătorie valabil, respectiv cartea de identitate sau pașaportul, întrucât pot exista verificări polițienești în zona de frontieră, în condițiile legii.

În cazul minorilor care călătoresc în străinătate, părinții și însoțitorii sunt sfătuiți să verifice din timp documentele necesare efectuării călătoriei. Reamintim că prevederile legale privind condițiile de ieșire din România pentru cetățenii români minori au rămas neschimbate, inclusiv cele referitoare la acordul părinților sau al reprezentanților legali, materializat, după caz, prin declarație notarială.

Pentru persoanele care urmează să călătorească cu avionul, recomandăm prezentarea la aeroport cu suficient timp înainte de ora programată a zborului, astfel încât să poată parcurge fără grabă toate formalitățile necesare îmbarcării.

De asemenea, celor care aleg să călătorească cu autoturismul le recomandăm să se informeze înainte de plecare cu privire la valorile de trafic și timpii de așteptare înregistrate în punctele de trecere a frontierei. Aceste informații sunt disponibile în timp real prin intermediul aplicației Trafic Online, accesibilă pe site-ul instituției, www.politiadefrontiera.ro.

În funcție de situația existentă în teren, alegerea unui punct de trecere a frontierei alternativ poate contribui la reducerea timpului de așteptare și la evitarea aglomerației.

Poliția de Frontieră Română, la datorie pentru siguranța călătoriilor

Polițiștii de frontieră vor continua să monitorizeze permanent evoluția traficului și să adapteze măsurile dispuse, astfel încât activitățile de control să se desfășoare în condiții de eficiență și siguranță.

Recomandăm tuturor participanților la trafic să se informeze din surse oficiale, să își pregătească din timp documentele de călătorie și să manifeste înțelegere față de măsurile specifice de control.