Memorandum SRI – TSA privind securitatea aviației civile

179786 – 02112026 – Serviciul Român de Informații (SRI) și Transportation Security Administration (TSA), agenția federală americană responsabilă de securitatea transporturilor, au semnat luni, 2 noiembrie 2026, la București, un memorandum care stabilește cadrul de cooperare și schimb de informații pentru protejarea aviației civile din România și Statele Unite.

Din partea americană, documentul a fost semnat de ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, în numele TSA, iar din partea României, de directorul interimar al SRI, generalul Răzvan Ionescu. Acordul urmărește consolidarea colaborării instituționale, schimbul de experiență și de bune practici și dezvoltarea activităților comune în domeniul securității aeriene.

Directorul interimar al SRI a declarat că parteneriatul cu agențiile americane are o valoare deosebită pentru activitatea Serviciului, prin schimbul de informații și cooperarea în plan operațional, analitic și de pregătire.

„Relația SRI cu agențiile SUA este deosebit de valoroasă pentru noi, din perspectiva schimbului de informații și a derulării de activități comune, în plan operațional, analitic și de pregătire, și este una care ne inspiră și ne obligă să menținem un nivel înalt de calitate și profesionalism”, a afirmat generalul Răzvan Ionescu.

Ambasadorul american Darryl Nirenberg a arătat că documentul consolidează cooperarea bilaterală și contribuie la protejarea pasagerilor.

„Statele Unite și România continuă să promoveze împreună securitatea aviatică. Acest Memorandum consolidează cooperarea dintre țările noastre, aprofundează schimbul de experiență și de bune practici și intensifică angajamentul nostru comun față de siguranța călătorilor noștri”, a declarat diplomatul.

Transportation Security Administration se află în subordinea Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (Department of Homeland Security – DHS) și are responsabilitatea protejării sistemului național de transport american. În domeniul aviației, agenția coordonează măsurile de securitate din aeroporturi, inclusiv controlul pasagerilor și al bagajelor, evaluarea amenințărilor și aplicarea procedurilor de prevenire a incidentelor.

În România, SRI are atribuții în domeniul securității antiteroriste a aviației civile. Personalul militar al Serviciului efectuează controale de securitate în aeroporturile civile, care vizează pasagerii, bagajele de mână și de cală, echipajele, mărfurile și vehiculele care au acces în zonele cu restricții de securitate.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este autoritatea competentă în domeniul securității aviației civile, iar Autoritatea Aeronautică Civilă Română coordonează și monitorizează aplicarea standardelor de securitate. SRI contribuie la evaluarea amenințărilor teroriste și la stabilirea măsurilor de protecție.

Memorandumul semnat la București oferă un cadru instituțional pentru cooperarea directă dintre SRI și TSA, în special în ceea ce privește schimbul de informații relevante pentru identificarea și evaluarea riscurilor la adresa transportului aerian.