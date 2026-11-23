Miliarde de euro pentru funcționarea Ucrainei / Comisia Europeană cere Kievului protejarea...

179979 – 23112026 – La 20 noiembrie 2026, Comisia Europeană a transferat Ucrainei cea mai mare plată individuală realizată de UE prin Mecanismul pentru Ucraina – 7,9 miliarde de euro. Banii trebuie folosiți pentru finanțarea statului ucrainean și funcționarea administrației publice.

Plata reprezintă a noua tranșă acordată prin Ukraine Facility, instrumentul european destinat susținerii redresării economice, reformelor și pregătirii Ucrainei pentru aderarea la UE.

Transferul include 5,1 miliarde de euro din componenta de împrumut pentru sprijinirea Ucrainei. Aproximativ 451 de milioane de euro sunt destinate investițiilor în redresarea, reconstrucția și modernizarea autorităților publice de la nivel subnațional.

Acordarea banilor a fost condiționată de îndeplinirea unor obiective de reformă. Evaluarea europeană a vizat, între altele, sistemul judiciar, combaterea corupției și a spălării banilor, administrarea activelor publice, mediul de afaceri, descentralizarea, politica regională, energia, agricultura, digitalizarea și protecția mediului.

Odată cu această tranșă, sprijinul transferat începând de la mijlocul anului 2024 prin Planul pentru Ucraina a ajuns la aproximativ 40 de miliarde de euro.