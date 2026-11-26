Ministerul Economiei pregătește modificarea Legii minelor și discută construirea unei uzine de...

180024– 26112026 –Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a discutat miercuri, 25 noiembrie, cu reprezentanții Asociației Patronale Miniere din România (PATROMIN) despre modificarea legislației miniere, finanțarea investițiilor și dezvoltarea capacităților de prelucrare a resurselor minerale în România.

Una dintre temele discutate a fost modificarea Legii minelor nr. 85/2003, ministerul urmărind actualizarea cadrului legislativ și eliminarea blocajelor care afectează activitățile din domeniu.

Discuțiile au vizat și identificarea unor surse de finanțare pentru proiectele care urmăresc valorificarea resurselor minerale care conțin materii prime critice. Daniel Zamfir a anunțat că va susține această temă și în discuțiile cu reprezentanții instituțiilor europene.

Un alt proiect prezentat în cadrul întâlnirii este construirea unei uzine metalurgice pentru prelucrarea cuprului, investiție aflată în portofoliul Ministerului Economiei.

Potrivit ministrului, proiectul ar putea fi realizat inclusiv printr-un parteneriat public-privat. Obiectivul este dezvoltarea unor capacități industriale de prelucrare în România, astfel încât resursele minerale să poată fi valorificate în țară.