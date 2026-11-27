180037– 27112026 – Ministerul Energiei a inițiat constituirea unui parteneriat permanent cu ONG-urile și reprezentanții societății civile, sub denumirea „Dialog pentru energie”.

Inițiativa urmărește crearea unui mecanism de consultare prin care organizațiile interesate să poată participa la elaborarea politicilor publice din domeniul energetic încă din faza de pregătire a acestora.

Potrivit Ministerului Energiei, parteneriatul ar urma să funcționeze prin consultări periodice, constituirea unei evidențe a ONG-urile participante și organizarea unor grupuri de lucru.

O altă componentă propusă este introducerea unui mecanism transparent prin care ministerul să analizeze recomandările primite și să ofere răspunsuri motivate.

Prima întâlnire informală dintre ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, și reprezentanții unor organizații din mediul asociativ a avut loc joi, 26 noiembrie, la sediul ministerului, în care au fost discutate prioritățile parteneriatului, regulile de participare și primele teme de interes comun.