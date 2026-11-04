Ministerul Finanțelor: În nouă luni din 2026 investițiile publice au ajuns la 107,77 miliarde de lei

Ministerul Finanțelor: În nouă luni din 2026 investițiile publice au ajuns la...

179804 – 04112026 – Investițiile publice au totalizat 107,77 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, cu 25,15 miliarde de lei peste nivelul din perioada similară a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor referitoare la execuția bugetară.

Pentru perioada iulie-septembrie, investițiile au însumat 47,81 miliarde de lei, echivalentul a 2,33% din PIB, comparativ cu 32,2 miliarde de lei și 1,67% din PIB în trimestrul al treilea din 2025.

Deficitul bugetului general consolidat a fost de 78,30 miliarde de lei la nouă luni, respectiv 3,81% din PIB, față de 102,47 miliarde de lei și 5,31% din PIB în perioada similară din 2025. Pentru întregul an, ținta de deficit menționată în material este de 6,2% din PIB, echivalentul a 130,3 miliarde de lei.

Finanțarea europeană a avut o pondere ridicată în investiții. Potrivit cifrelor prezentate, fondurile europene au acoperit 65,6% din investițiile publice realizate în primele nouă luni.

În trimestrul al treilea, plățile pentru proiectele finanțate din fonduri europene, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), au ajuns la 23,81 miliarde de lei, în creștere cu 68,6% față de aceeași perioadă din 2025.