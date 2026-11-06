Ministerul Finanțelor pregătește bugetul pentru 2027. Instituțiile trebuie să completeze datele până la 11 noiembrie

179827 – 06112026 – Ministerul Finanțelor a început pregătirea bugetului de stat pentru 2027 prin platforma informatică eBuget NG, dezvoltată prin PNRR. La 4 noiembrie, 49 dintre cei 56 de ordonatori principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat transmiseseră propunerile privind limitele de cheltuieli, potrivit informațiilor prezentate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

”Am prezentat nota Ministerului Finanțelor privind stadiul introducerii datelor de către ministere și celelalte instituții în platforma eBuget NG, noul sistem informatic realizat prin PNRR, prin intermediul căruia construim bugetul anului viitor și estimările pentru perioada 2028 – 2030”, a anunţat, joi seara, ministrul Finanţelor.

Instituțiile care nu au transmis datele au termen până luni, 9 noiembrie, pentru completarea propunerilor restante, iar până miercuri, 11 noiembrie, trebuie verificate și completate informațiile referitoare la sursele de finanțare, investiții, cheltuieli de personal și programe bugetare.

O etapă distinctă vizează identificarea proiectelor și programelor care nu vor mai beneficia de finanțare începând din 2027. Potrivit ministrului, solicitările introduse în platformă nu reprezintă alocări bugetare aprobate. Limitele de cheltuieli vor fi stabilite de Guvern pe baza datelor verificate și a estimărilor de venituri.

Alexandru Nazare a arătat că bugetul trebuie construit în acord cu traiectoria de reducere a deficitului și cu obligațiile fiscale asumate de România. Rezultatele execuției bugetare și credibilitatea bugetului pentru 2027 vor conta, de asemenea, în evaluările agențiilor de rating programate la începutul anului viitor.