180002 – 24112026 – Proiectul de ordonanță de urgență, publicat de Ministerul Finanțelor în transparență decizională, stabilește obligațiile instituțiilor privind datele transmise și corelează alocările bugetare cu obiective și rezultate măsurabile

Ministerul Finanțelor a publicat în transparență decizională proiectul de ordonanță de urgență care reglementează utilizarea Sistemului Informatic eBuget_NG, folosit în pregătirea bugetului pentru 2027, și actualizează Legea nr.500/2002 privind finanțele publice. Pe lângă elaborarea și transmiterea propunerilor bugetare într-o platformă unitară, proiectul creează cadrul pentru o hotărâre a Guvernului privind bugetarea pe programe, prin care alocările, inclusiv sumele suplimentare solicitate de instituții, să fie corelate cu obiective și rezultate măsurabile. Astfel, fundamentarea cheltuielilor va trebui să arate atât necesarul de finanțare, cât și rezultatele urmărite și modul în care acestea vor fi evaluate.

Prin această inițiativă, Ministerul Finanțelor urmărește să coreleze solicitările de finanțare ale instituțiilor cu resursele disponibile, obligațiile deja asumate și obiectivele programelor bugetare. Informațiile introduse de ordonatorii de credite vor permite analizarea unitară a propunerilor, inclusiv a impactului acestora asupra bugetelor din anii următori.

„Prin eBuget_NG, punem în aceeași platformă propunerile instituțiilor și fundamentările care trebuie să le susțină. Digitalizarea ne ajută să vedem mai clar unde merg banii, ce angajamente avem pentru anii următori și ce rezultate sunt urmărite. Ministerul Finanțelor lucrează cu datele furnizate de ordonatorii de credite, iar fiecare instituție are responsabilitatea să prezinte informații complete și corecte. Un buget credibil începe cu această rigoare. De ea depind continuarea reducerii deficitului, capacitatea de a finanța investițiile și serviciile publice, dar și încrederea investitorilor și a agențiilor de rating în angajamentele României.”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

O platformă comună pentru propuneri bugetare și fundamentări

eBuget_NG înlocuiește transmiterea fragmentată a informațiilor, prin documente și fișiere prelucrate separat, cu un sistem de lucru bazat pe structuri de date și proceduri comune. Platforma susține pregătirea, actualizarea și monitorizarea programelor bugetare și a programului de investiții publice.

Proiectul reglementează utilizarea sistemului de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, precum și de către instituțiile finanțate din venituri proprii, integral sau împreună cu subvenții. Instituțiile subordonate vor putea utiliza platforma la solicitarea ordonatorilor principali de credite.

Ministerul Finanțelor va administra sistemul și va stabili procedura de funcționare prin ordin al ministrului, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței. Procedura va detalia fluxurile de lucru, termenele, structura datelor și regulile de acces, autentificare și arhivare.

Responsabilitate pentru datele transmise și rezultate măsurabile

Conducătorii instituțiilor sau persoanele împuternicite vor avea obligația să verifice și să valideze informațiile introduse în sistem. Responsabilitatea pentru legalitatea și corectitudinea acestora revine instituțiilor care le furnizează.

Proiectul consolidează, totodată, bugetarea pe programe: finanțarea va fi corelată cu obiective, indicatori și rezultate care pot fi urmărite. Ordonatorii principali de credite vor raporta performanța programelor semestrial și anual, astfel încât analiza utilizării banilor publici să includă atât sumele cheltuite, cât și rezultatele obținute.

Pentru investițiile publice, această abordare susține evaluarea și prioritizarea proiectelor în raport cu beneficiile economice și sociale, resursele necesare finalizării și costurile de funcționare. Obiectivul Ministerului Finanțelor este ca alocările bugetare să susțină proiecte fundamentate, cu efecte durabile pentru economie și comunități.

Planificare multianuală și reguli actualizate pentru gestionarea bugetelor

Modificările propuse la Legea finanțelor publice introduc transmiterea unei proiecții bugetare a instituțiilor înainte de stabilirea limitelor de cheltuieli. Aceasta va cuprinde necesarul pentru anul următor și estimările pentru următorii trei ani, pe baza indicatorilor macroeconomici și a legislației în vigoare.

Succesiunea etapelor permite Ministerului Finanțelor să analizeze obligațiile și fundamentările instituțiilor înainte de formularea propunerilor de limite. Proiectul actualizează și calendarul anual de elaborare a bugetului, pentru corelarea acestuia cu prognozele macroeconomice.

Sunt prevăzute și reguli privind monitorizarea lunară a angajamentelor și plăților, reutilizarea creditelor de angajament disponibilizate și încheierea unor angajamente multianuale pentru bunuri și servicii, în limitele aprobate. Aceste măsuri urmăresc să ofere instituțiilor posibilitatea de a-și organiza activitatea, cu păstrarea controlului asupra obligațiilor bugetare.

Dezvoltarea eBuget_NG face parte din reforma mecanismului de programare bugetară asumată prin PNRR, în cadrul Componentei 8, Jalonul 234. Proiectul de ordonanță și nota de fundamentare sunt supuse procedurii de transparență decizională, în secțiunea Transparență.