179967 – 20112026 – Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă în ședința de Guvern de astăzi, situația pregătirii bugetului de stat pentru 2027 și calendarul adoptării acestuia. Evaluarea are loc în condițiile în care Executivul urmărește reducerea deficitului bugetar de la 6,2% din PIB în 2026 spre 5% anul viitor.

Ministerele și ceilalți ordonatori principali de credite au introdus deja în platforma informatică pentru construcția bugetului datele necesare. Guvernul urmează să analizeze propunerile și să stabilească etapele de elaborare și adoptare a proiectului.

Nazare a avertizat că bugetul pentru 2027 nu permite modificări majore nici în privința cheltuielilor, nici a veniturilor. Eventualele creșteri de pensii și salarii vor fi analizate în funcție de spațiul bugetar disponibil și de respectarea țintei de deficit.

Construcția bugetului va fi influențată de încheierea finanțărilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit estimărilor prezentate de ministrul Finanțelor, România va pierde fonduri echivalente cu aproximativ 1,5% din PIB. În același timp, bugetul va trebui să includă cheltuieli mai mari pentru apărare, inclusiv cele asociate programului european SAFE.

Ministrul a declarat că nu își dorește majorarea taxelor, dar, ca de obicei, nu a oferit garanții în privința fiscalității pentru anul viitor. El a arătat că bugetul trebuie să asigure resurse pentru protecția persoanelor vulnerabile și continuarea investițiilor, fără să afecteze credibilitatea financiară a României.

Deciziile bugetare vor fi urmărite și de agențiile internaționale de rating, ale căror evaluări sunt așteptate în ianuarie, februarie și martie 2027.