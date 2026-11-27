180042 – 28112026 – Ministerul Finanțelor a publicat Raportul privind starea finanțelor publice, un document de analiză tehnică și instituțională care oferă o evaluare integrată a situației economice și financiare a României, a progreselor înregistrate în procesul de consolidare fiscal-bugetară și a riscurilor și oportunităților pentru următorii ani.

Publicarea raportului are loc în contextul unei execuții a bugetului general consolidat în primele zece luni ale anului 2026 încheiate cu un deficit de 81,88 miliarde de lei, respectiv 3,92% din PIB, față de 108,87 miliarde de lei, respectiv 5,64% din PIB, în aceeași perioadă a anului trecut.

Datele execuției bugetare susțin perspectiva încadrării în ținta de deficit de 6,2% din PIB la finalul anului 2026, în contextul în care Comisia Europeană a confirmat, în această săptămână, menținerea în suspensie a procedurii de deficit excesiv în cazul României.

„Prin publicarea acestui raport, ne propunem să instituim o practică de transparență în evaluarea periodică a stării finanțelor publice. Este important ca discuțiile privind construcția bugetului pentru 2027 să pornească de la o bază factuală comună, de la o înțelegere cât mai clară atât a obligațiilor financiare ale statului, cât și a oportunităților economice pe care România le are în următorii ani. Am parcurs aproximativ jumătate din drumul către un deficit de 3% din PIB. Următoarea etapă necesită decizii complexe, soluții structurale și o foarte bună coordonare la nivel instituțional, pentru a ne putea respecta angajamentele și a susține revenirea economiei”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Documentul publicat de Ministerul Finanțelor este structurat pe trei direcții principale de analiză:

Starea la zi a finanțelor publice : contextul macroeconomic, angajamentele asumate de România în relația cu instituțiile europene, evaluările agențiilor de rating, execuția bugetară, evoluția datoriei publice, necesarul și costurile de finanțare, precum și perspectivele închiderii exercițiului bugetar 2026;

: contextul macroeconomic, angajamentele asumate de România în relația cu instituțiile europene, evaluările agențiilor de rating, execuția bugetară, evoluția datoriei publice, necesarul și costurile de finanțare, precum și perspectivele închiderii exercițiului bugetar 2026; Harta riscurilor și a obligațiilor financiare : inventarierea obligațiilor de plată, a angajamentelor financiare, a vulnerabilităților structurale și a principalelor presiuni asupra deficitului bugetar;

: inventarierea obligațiilor de plată, a angajamentelor financiare, a vulnerabilităților structurale și a principalelor presiuni asupra deficitului bugetar; Perspectivele și construcția bugetului pentru 2027: cadrul macroeconomic și fiscal-bugetar, traiectoria de consolidare fiscală și elementele urmărite de instituțiile europene, agențiile de rating și investitori.

Raportul se fundamentează pe datele proprii ale Ministerului Finanțelor, pe informațiile și evaluările instituțiilor naționale și europene, ale agențiilor internaționale de rating, precum și pe situațiile privind obligațiile certe de plată solicitate și transmise de 58 de ordonatori principali de credite.

Analiza are caracter tehnic și instituțional, urmărește efectele cuantificabile ale deciziilor bugetare și ale angajamentelor financiare acumulate în timp și nu se substituie deciziilor de politică fiscal-bugetară care urmează să fie adoptate de Guvern și Parlament.

Principalele obligații financiare și presiuni asupra deficitului bugetar

Raportul analizează atât presiunile bugetare acumulate de-a lungul mai multor ani, cât și pe cele care s-au manifestat sau s-au accentuat în contextul închiderii exercițiului bugetar 2026 și al finalizării PNRR.

Printre presiunile financiare acumulate în timp se numără:

Obligațiile aferente schemelor de plafonare-compensare a prețurilor la energie . În urma plăților efectuate, valoarea obligațiilor înregistrate anterior și rămase de achitat s-a redus semnificativ, până la aproximativ 3,5 miliarde de lei.

. În urma plăților efectuate, valoarea obligațiilor înregistrate anterior și rămase de achitat s-a redus semnificativ, până la aproximativ 3,5 miliarde de lei. Finanțarea sistemului de sănătate. Raportul evidențiază creșterea structurală a cheltuielilor cu serviciile medicale și medicamentele, precum și obligațiile de plată aferente indemnizațiilor pentru concedii medicale, în valoare de 4,23 miliarde de lei la 31 octombrie 2026. Ministerul Finanțelor lucrează împreună cu Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru o mai bună dimensionare a necesarului de finanțare pentru anul viitor și pentru identificarea unor soluții sustenabile pe termen mediu.

În ceea ce privește presiunile bugetare care s-au accentuat în perioada recentă, raportul evidențiază trei direcții principale:

Închiderea financiară a PNRR . România a încasat aproximativ 13,27 miliarde de euro, iar ultimele două cereri de plată, nr. 5 și nr. 6, însumează peste 6,4 miliarde de euro, în valori nete solicitate. Rezultatul evaluării acestora, cuantumul sumelor autorizate și calendarul încasărilor reprezintă elemente importante pentru închiderea exercițiului bugetar 2026. Ministerul Finanțelor, MIPE și instituțiile implicate urmăresc valorificarea la maximum a resurselor disponibile, în special a celor aferente cererii finale de plată.

. România a încasat aproximativ 13,27 miliarde de euro, iar ultimele două cereri de plată, nr. 5 și nr. 6, însumează peste 6,4 miliarde de euro, în valori nete solicitate. Rezultatul evaluării acestora, cuantumul sumelor autorizate și calendarul încasărilor reprezintă elemente importante pentru închiderea exercițiului bugetar 2026. Ministerul Finanțelor, MIPE și instituțiile implicate urmăresc valorificarea la maximum a resurselor disponibile, în special a celor aferente cererii finale de plată. Asigurarea continuității investițiilor pentru care finanțarea prin PNRR nu mai este disponibilă . Raportul inventariază proiectele eliminate din PNRR sau nefinalizate în perioada de implementare, în vederea identificării unor surse alternative de finanțare. Analiza include 253 de contracte, cu o valoare totală de aproximativ 7 miliarde de lei, cea mai mare parte fiind aferentă infrastructurii de sănătate.

. Raportul inventariază proiectele eliminate din PNRR sau nefinalizate în perioada de implementare, în vederea identificării unor surse alternative de finanțare. Analiza include 253 de contracte, cu o valoare totală de aproximativ 7 miliarde de lei, cea mai mare parte fiind aferentă infrastructurii de sănătate. Titlurile executorii privind drepturile salariale din sistemul judiciar. Stocul sumelor comunicate de Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Public este de 20,55 miliarde de lei, din care aproximativ 13 miliarde de lei reprezintă tranșe scadente sau aferente necesarului de plată pentru perioada 2024–2026. La nivelul Guvernului sunt analizate soluțiile care să permită gestionarea acestor obligații în concordanță cu angajamentele fiscal-bugetare ale României.

Distinct, potrivit situațiilor transmise de ordonatorii principali de credite, obligațiile certe de plată pentru care creditele bugetare rămase disponibile la 31 octombrie 2026 erau insuficiente însumau 19,1 miliarde de lei, din care 14,7 miliarde de lei hotărâri judecătorești și drepturi salariale, 3,7 miliarde de lei obligații ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și aproximativ 500 de milioane de lei aferente programelor naționale de investiții derulate prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Solicitările de credite bugetare suplimentare formulate de ordonatorii principali de credite pentru perioada rămasă până la închiderea exercițiului bugetar, de aproximativ 47,6 miliarde de lei în sumă brută, reflectă în bună măsură estimări de cheltuieli, nu obligații certe de plată.

Bugetul pentru 2027 – continuarea consolidării fiscale și susținerea revenirii economice

Raportul evidențiază amploarea ajustării fiscal-bugetare realizate în perioada 2025–2026. De la un deficit de 9,2% din PIB în 2024, cel mai ridicat din Uniunea Europeană, România a ajuns la un deficit de 7,8% din PIB în 2025, în metodologia europeană ESA, având pentru 2026 o țintă de 6% din PIB în aceeași metodologie, respectiv 6,2% din PIB în execuția cash.

Continuarea consolidării fiscale în 2027 necesită identificarea unor soluții suplimentare, în condițiile diminuării efectelor de bază ale măsurilor adoptate în anul 2025, ale încheierii PNRR și ale menținerii unor presiuni bugetare importante.

Evaluările realizate în acest an de Fitch, Moody’s și S&P, prin care a fost reconfirmat calificativul recomandat investițiilor al României, evidențiază importanța construcției bugetului pentru 2027 în concordanță cu traiectoria de reducere a deficitului.

În acest context, raportul subliniază necesitatea unei mai bune fundamentări a cheltuielilor publice, a eficientizării colectării veniturilor bugetare, a prioritizării investițiilor și a gestionării riguroase a angajamentelor financiare asumate de instituțiile publice.

„Avem perspectiva unei economii care revine pe creștere, a unei inflații în scădere, a unui necesar de finanțare mai redus și a unor condiții mai bune de finanțare în următorii ani. La acestea se adaugă efectele investițiilor publice și ale măsurilor de relansare economică. Avem premisele unei perioade favorabile dezvoltării economice a României. Trebuie să luăm deciziile care să ne permită să păstrăm stabilitatea financiară și să valorificăm aceste oportunități”, a subliniat ministrul Finanțelor.

Perspective economice favorabile pentru 2027 și 2028

Decizia Comisiei Europene din 24 noiembrie 2026 privind menținerea în suspensie a procedurii de deficit excesiv reprezintă o nouă confirmare a progreselor României în procesul de consolidare fiscal-bugetară. Aceasta permite evitarea escaladării procedurii și a riscului imediat de declanșare a mecanismului de suspendare a unor fonduri europene, contribuind la consolidarea credibilității României în relația cu investitorii internaționali și agențiile de rating.

În paralel, prognoza de toamnă a Comisiei Europene și cele mai recente date privind evoluția economiei românești indică o serie de perspective favorabile:

Revenirea pe creștere economică în 2027, cu un ritm estimat de 1,8%, urmată de o accelerare la 2,2% în 2028, peste media Uniunii Europene;

Creșterea PIB în trimestrul III al anului 2026 cu 2,1% față de trimestrul anterior, cea mai mare creștere trimestrială înregistrată după primul trimestru al anului 2022;

Reducerea semnificativă a inflației medii anuale, de la 7,9% în 2026 la 4,4% în 2027 și 3,8% în 2028, cu efecte favorabile asupra perspectivelor de refacere a puterii de cumpărare;

Revenirea graduală a investițiilor private, reducerea șomajului și diminuarea deficitului de cont curent;

Creșterea contribuției investițiilor la activitatea economică, de la o contribuție negativă de 1,9 puncte procentuale la creșterea PIB în 2024 la una pozitivă, de 2,6 puncte procentuale, în primul semestru al anului 2026.

Totodată, Ministerul Finanțelor estimează o reducere semnificativă a necesarului brut de finanțare în anul 2027, de la aproximativ 279 de miliarde de lei în 2026 la 248 de miliarde de lei. Reducerea cu aproximativ 31 de miliarde de lei a necesarului de finanțare în 2027 este determinată atât de continuarea reducerii deficitului bugetar, cât și de diminuarea, cu circa 17 miliarde de lei, a volumului datoriei publice ajunse la scadență. Această evoluție, susținută și de accesul la finanțări europene în condiții avantajoase prin instrumentul SAFE, creează premise pentru reducerea costurilor de finanțare, diminuarea presiunii asupra lichidităților disponibile pe piața internă și îmbunătățirea accesului la capital pentru economia reală.

Ministerul Finanțelor monitorizează permanent evoluția execuției bugetare, a obligațiilor financiare și a riscurilor la adresa deficitului, în dialog cu ordonatorii principali de credite, instituțiile europene și partenerii financiari internaționali.

Publicarea periodică a unor astfel de evaluări urmărește creșterea transparenței în gestionarea finanțelor publice și consolidarea predictibilității procesului de fundamentare a deciziilor fiscal-bugetare.