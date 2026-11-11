Ministerul Finanțelor pune în aplicare mecanismul de 2 miliarde de lei pentru stingerea datoriilor administrațiilor locale

179866 – 11112026 – Ministerul Finanțelor a aprobat normele de aplicare a mecanismului de compensare în valoare de 2 miliarde de lei destinat stingerii plăților restante ale administrațiilor publice locale, ale instituțiilor finanțate din bugetele locale și ale spitalelor din rețeaua autorităților locale.

Ordinul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost publicat în Monitorul Oficial prin OMF nr. 1527 din 6 noiembrie 2026. Mecanismul se aplică obligațiilor restante înregistrate la 30 septembrie 2026, în condițiile prevăzute de OUG nr. 41/2026.

Sistemul funcționează prin Trezoreria Statului și permite stingerea simultană a datoriilor unei autorități locale către un furnizor și a obligațiilor fiscale ale furnizorului către bugetul de stat. Astfel, o companie care nu și-a încasat facturile pentru lucrări sau servicii prestate unei primării își poate stinge, în limita sumelor eligibile, datoriile fiscale folosind creanța pe care o are asupra administrației locale.

La 31 august 2026, arieratele bugetelor locale ajunseseră la 612,9 milioane de lei, în creștere cu 3,7% față de luna precedentă. Acestea reprezentau peste 97% din arieratele bugetului general consolidat, calculate la 630,6 milioane de lei. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, aroape 166 de milioane de lei sunt mai vechi de un an.

Mecanismul poate acoperi plăți restante către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, anumite obligații privind energia termică livrată populației și compensații datorate operatorilor de transport public local. Sunt incluse și obligații fiscale ale UAT-urilor și ale instituțiilor din subordine, în condițiile prevăzute de normele de aplicare.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 25 noiembrie 2026. Solicitările vor fi verificate de structurile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, iar repartizarea sumelor se va face în ordinea cronologică a cererilor, în limita plafonului de 2 miliarde de lei. Sumele repartizate și neutilizate până la 21 decembrie 2026 se retrag, conform calendarului prezentat.

Ministrul Alexandru Nazare a declarat că măsura urmărește întreruperea circuitului prin care administrațiile locale acumulează datorii către furnizori, iar firmele neplătite ajung să înregistreze restanțe fiscale.