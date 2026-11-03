Ministerul Justiției discută suplimentarea posturilor de grefier și reforma penitenciarelor

179793 – 03112026 – Ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a întâlnit luni, 2 noiembrie, cu reprezentanții Blocului Național Sindical și ai Sindicatului Național al Grefei Judiciare – Dicasterial pentru a discuta problemele de personal, salarizarea și modificările legislative necesare în sistemul judiciar.

La discuții au participat Dumitru Costin, președintele BNS, Cătălin Trăistaru, președintele sindicatului grefierilor, și Alina Sârbu, reprezentantă a aceleiași organizații.

Agenda a inclus statutul profesiei de grefier, necesarul de personal din instanțe, schemele de personal și salarizarea angajaților Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), precum și reforma Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

În privința grefierilor, participanții au discutat despre adaptarea cadrului legal la responsabilitățile profesionale și despre măsuri administrative pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Ministerul a prezentat demersurile pentru suplimentarea numărului de posturi de grefier în instanțe.

Discuțiile au vizat și salarizarea angajaților ONRC, precum și reforma sistemului penitenciar, în condițiile în care instituțiile trebuie să își asigure personalul necesar pentru desfășurarea activității.

Ministerul Justiției a susținut că reformele trebuie fundamentate pe nevoile instituțiilor și ale angajaților, cu respectarea drepturilor profesionale și a constrângerilor bugetare.