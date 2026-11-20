Ministerul Justiției pregătește dosarul electronic pentru solicitanții de cetățenie română

179957 – 20112026 – Ministerul Justiției a publicat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern care reglementează organizarea și funcționarea dosarului electronic al solicitantului de cetățenie română și accesul la Spațiul Privat Virtual (SPV) al Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC).

Proiectul stabilește cadrul pentru gestionarea electronică a cererilor de acordare, redobândire sau renunțare la cetățenia română.

Prin intermediul SPV, solicitanții vor putea consulta stadiul dosarelor, primi corespondența oficială a ANC, transmite petiții și încărca documente. Platforma va permite inclusiv primirea solicitărilor de completare a dosarului, a citațiilor emise de Comisia pentru Cetățenie și a ordinelor președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Potrivit Ministerului Justiției, sistemul RODUC include deja un modul SPV, disponibil prin interfață web și aplicație mobilă. Acesta permite crearea conturilor individuale, autentificarea multifactor, completarea profilului solicitantului, încărcarea documentelor, programarea la ghișeu și primirea notificărilor.

Accesul, crearea și validarea contului, precum și utilizarea platformei vor fi gratuite.

Potrivit proiectului, un element important este comunicarea electronică a actelor administrative. Documentele transmise prin platformă vor purta semnătură electronică calificată și marcă temporală, iar comunicarea digitală va înlocui transmiterea prin poștă a corespondenței Autorității.

Pentru facilitarea schimbului de informații se propune și interoperabilitatea cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Sistemul Informatic SIMISC.