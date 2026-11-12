Ministerul Justiției propune reducerea numărului de parchete de la 175 la 41. Sunt estimate economii de aproape 74 de milioane de lei anual

Ministerul Justiției propune reducerea numărului de parchete de la 175 la 41....

179876 – 12112026 – Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege prin care numărul parchetelor de pe lângă judecătorii din țară ar urma să fie redus de la 175 la 41. Reorganizarea presupune înființarea unei structuri unice la nivelul fiecărui județ, cu sediul principal în reședința de județ și sedii secundare permanente în localitățile în care funcționează judecătorii.

Proiectul a fost elaborat în colaborare cu Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii și cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a fost transmis pentru avizare interinstituțională. Ulterior, documentul va fi supus aprobării Guvernului și transmis Parlamentului.

Potrivit ministrului Justiției, Radu Marinescu, reorganizarea vizează parchetele de pe lângă judecătorii din județe, cu excepția celor din municipiul București.

În noua formulă, fiecare județ va avea un singur parchet de pe lângă judecătorii. Acesta va funcționa prin sediul principal din reședința de județ și prin sedii secundare permanente în celelalte localități în care există judecătorii. Fiecare sediu își va păstra propria circumscripție, corespunzătoare celei a judecătoriei pe lângă care funcționează.

134 de funcții de conducere ar urma să dispară

Reducerea numărului de structuri presupune transformarea funcțiilor de conducere din parchetele situate în afara reședințelor de județ în funcții de execuție. Potrivit proiectului, din cele 175 de parchete vor rămâne 41, cu 41 de posturi de prim-procuror și 41 de posturi de grefier-șef.

Ministrul Justiției susține că noua organizare ar permite o distribuire mai echilibrată a dosarelor între procurorii aceluiași județ și o mai bună gestionare a resurselor umane.

Potrivit datelor prezentate de ministru, 108 dintre cele 175 de parchete au cel mult cinci posturi de procuror, iar în perioada 2018–2026, un număr de 12 parchete au funcționat fără niciun procuror.

Radu Marinescu invocă și diferențele mari dintre volumele de activitate ale parchetelor. În 2025, încărcătura de dosare între unele unități a fost de până la nouă ori.

Prin concentrarea resurselor într-o structură județeană, procurorii ar putea fi redistribuiți în funcție de volumul de activitate, iar cazurile complexe ar putea fi preluate de procurori cu experiență de la sediul principal. Proiectul permite, de asemenea, specializarea procurorilor și o mai bună coordonare a urmăririi penale.

Ministerul susține că noile structuri ar putea deveni mai atractive pentru procurorii tineri, care manifestă reticență față de posturile din parchetele mici, situate în localități îndepărtate de reședințele de județ.

Economii estimate la 73,8 milioane de lei anual

Potrivit estimărilor prezentate de ministrul Justiției, desființarea celor 134 de posturi de prim-procuror și a celor 134 de posturi de grefier-șef ar genera economii de 6.154.888 de lei/lună, respectiv 73.858.656 de lei anual.

Ministerul estimează și reducerea cheltuielilor cu delegarea procurorilor în unitățile care nu dispun de personal suficient.

Proiectul modifică și completează prevederi ale Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară și corelează noua structură cu dispozițiile Codului de procedură penală.

Reorganizarea nu înseamnă desființarea judecătoriilor din localitățile respective. Acestea își păstrează activitatea, iar parchetele vor continua să funcționeze prin sedii secundare permanente.

Reorganizarea propusă se referă doar la parchetele de pe lângă judecătorii, nu presupune comasarea judecătoriilor și nici modificarea administrativ-teritorială a județelor.