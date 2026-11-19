179949 – 19112026 – Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică, la 18 noiembrie 2026, un proiect de ordonanță de urgență care modifică procedurile de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Măsurile urmăresc reducerea numărului de cereri restante prin implicarea unui număr mai mare de specialiști juridici în soluționarea solicitărilor și prelungirea unor atribuții temporare acordate personalului de conducere.

Inițiativa vine după acumularea unui volum ridicat de dosare nesoluționate în perioada august-octombrie 2026, pe fondul creșterii numărului de solicitări și al capacității insuficiente de procesare. Proiectul vizează atât procedurile de verificare și înregistrare, cât și operațiunile efectuate în baza hotărârilor judecătorești și a actelor emise de autorități.

Creșterea numărului de solicitări la ONRC

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Justiției, media zilnică a cererilor de înregistrare a crescut de la 3.220 în 2024 la 4.334 în 2025. Pentru primele șapte luni din 2026, instituția menționează un volum de peste 26.000 de solicitări.

Ministerul precizează că majorarea volumului de activitate nu a fost însoțită de o creștere proporțională a capacității de soluționare. În perioada august-octombrie 2026 s-au acumulat numeroase cereri restante, ceea ce a determinat instituția să propună modificarea temporară a modului de organizare a activității ONRC.

Ce modificări sunt propuse

Proiectul de ordonanță de urgență prevede două direcții principale de intervenție.

Prima vizează extinderea numărului de persoane care pot participa la soluționarea cererilor de înregistrare. Ministerul propune ca atribuțiile de registrator să poată fi exercitate și de consilierii juridici specialiști încadrați pe funcții de execuție în cadrul ONRC și al oficiilor registrului comerțului.

A doua măsură privește prelungirea până la 8 ianuarie 2028 a posibilității ca personalul cu funcții de conducere să efectueze controlul de legalitate anterior înregistrării.

Ministerul Justiției estimează că presiunea asupra Registrului Comerțului va continua să crească, în special din cauza unor termene legale care generează solicitări suplimentare din partea societăților comerciale.

Printre acestea se numără:

actualizarea obiectului de activitate al societăților potrivit clasificării CAEN Rev. 3;

majorarea capitalului social al societăților cu răspundere limitată, potrivit noilor cerințe legislative;

aplicarea procedurilor de dizolvare și radiere a societăților inactive fiscal.

Aceste operațiuni se adaugă cererilor curente de înmatriculare, modificare a actelor constitutive, înregistrare a mențiunilor și alte operațiuni specifice activității registrului comerțului.